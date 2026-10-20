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蔣萬安視察托嬰中心 擴大校校有公托
北市「校校有公托」政策宣布後，第一所麗湖國小托嬰中心昨天揭牌，市長蔣萬安說，市府推出「校校有公托」就是希望利用校園閒置的空間，擴大北市公托的量能。
蔣萬安說，北市校校有公托今年已盤點十六處，會增加六百個收托名額。推動過程持續盤點，結合各局處大家的資源，希望讓所有的育兒家庭爸爸媽媽能就近托育、安心工作。所以包括從二○二二年到現在，整個收托的名額也成長百分之五十二，會持續推進，增加更多公立托育量能。
有媒體問視察托嬰中心是不是有意彌補過去未出席園長會議？蔣萬安說，北市府會持續跟幼教現場所有的夥伴，包括園長、包括教保員持續地溝通、交換意見。他也說，他早上特別和幼教團體的代表以及幼教的夥伴面對面地交換意見、聆聽心聲，會持續了解第一現場面對的困難跟挑戰，市府將給予全力的協助，持續溝通。
民進黨市長參選人沈伯洋說，蔣想要彌補是好的，但更重要的是，那應該要清楚說明，為什麼食安會議不去？毒品會議不去？園長會議不去？承認錯誤並說明可能怎麼修正，才是正本之道，不是選舉到了有壓力才趕快參與，市民會看在眼裡。
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