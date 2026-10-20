斥資10億 淡水分局廳舍將遷址新建

新北市淡水警分局廳舍有卅四年歷史，因應人口成長及警政勤務需求，市長侯友宜昨宣布分局將遷址新建，在沙崙路與淡海路口打造符合現代警政需求的廳舍，可串聯淡水、八里及北海岸重要交通節點，提升淡水、三芝地區治安維護及服務量能。

侯友宜說，淡水人口破廿萬，隨著淡江大橋通車、淡海輕軌二期及淡海科技園區等建設發展，當地觀光休閒產業及勤務需求增加，近年遊客增約三至四成，分局必須及早調整，因應未來發展。侯也說，淡江大橋是國家門面，是交通要塞及重要戰略位置，指示警察局尋找適合用地，最後選定淡海路與沙崙路口東北側停二用地。

新廳舍除供淡水分局勤務使用，將設置停車空間及同仁休閒、健身場所，讓警察配備與勤務需求有更完善空間，預計投入十億元，規畫地下一層、地上九層。

淡江大橋連接淡水、八里兩端，侯談到，規畫將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局，由淡水分局統一負責淡江大橋相關交通及治安勤務，淡水分局及三芝分駐所將啟動新建或改造。

警察局長方仰寧說，侯市長任內警察廳舍改建完工廿一處，另有十一處興建中。三重安芯中心本月底啟用，警察局使用範圍包括一樓外事服務站、二樓警衛分隊，以及七至十四樓警察局辦公空間，交通大隊、保安大隊、少年隊及婦幼隊等單位進駐，九樓設有大型電視牆，可掌握警力、輿情及監視錄影設備即時資訊，讓指揮調度秒秒必爭。