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淡水水資源回收中心擴建動土 拚2028年完工

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北市長侯友宜（右四）與內政部長劉世芳（右三）19日出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜（右四）與內政部長劉世芳（右三）19日出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影

因應淡水人口成長拉高汙水處理需求，新北市淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程昨動土，拚二○二八年九月完工，啟用後每天汙水處理量從五點六萬噸提升至七萬噸，也為科技產業發展及早布署。

擴建工程總經費約一點八億元，內政部國土署補助八成約一點四四億元，市府自籌二成約三千六百萬元。內政部長劉世芳、新北市長侯友宜昨一同見證動土。

新北市水利局長宋德仁指出，截至今年九月，淡水地區用戶接管數達十萬四六三九戶，接管率百分之九十六點四七，服務約廿點二萬人。擴建工程二○二八年九月完工，每天可增加一點四萬噸汙水處理量，強化淡水地區汙水處理的安全與穩定性，滿足約廿五萬人規模的汙水處理需求。

劉世芳指出，淡海新市鎮產業園區今年上半年辦過廠商公開展覽及意見交換，產業園區發展需要水、電及土地等條件，汙水處理也是重要基礎，此次擴建工程具有意義。淡水水資源回收中心擴建後，未來若能進一步發展再生水技術，經過較高階處理的民生汙水，可望供應給包括人工智慧產業鏈廠商所需的冷卻用水。

水資源回收中心擴建，地方藍綠民代樂見其成。市議員陳家琪說，淡水民生與產業汙水處理量已趨滿載，在原廠區升級設備及擴建勢在必行。市議員鄭宇恩說，淡海新市鎮人口持續增加，淡水要迎接ＡＩ產業，交通、用水及供電等基礎建設須及早布局，並推動再生水利用，才能讓產業安心進駐。

淡水 水資源 劉世芳 侯友宜 汙水 人工智慧

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