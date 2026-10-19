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坐擁優良沙灘風場卻缺沖洗設施 洪孟楷會勘林口頂寮海岸爭取800萬經費

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
立委洪孟楷至林口頂寮海岸會勘。記者黃子騰／翻攝
立委洪孟楷至林口頂寮海岸會勘。記者黃子騰／翻攝

新北市林口區下福頂寮海岸擁有逾1公里沙灘與優良風場，吸引大量水上運動玩家前來，卻長期缺乏基本沖洗設施。立委洪孟楷今天邀集相關單位到場會勘，要求新北市體育局兩周內研擬管理配套與可行性評估，並將爭取運動部最高800萬元經費改善。

立委洪孟楷表示，下福頂寮海岸景觀優美，具備發展水上運動與觀光休閒的潛力，玩家提出的需求主要是基本沖洗設施。設施改善有助推動海洋運動，但安全管理、主管機關權責及維護責任也須釐清。

洪孟楷要求新北市體育局兩周內蒐集其他縣市場域管理等措施，提出專業評估，兼顧運動需求、地方意見與水域安全，完善下福海岸公共設施，發揮林口海洋運動及觀光休閒潛力。

台北醫學大學公共衛生學院教授、開放水域聯盟成員高志文表示，下福海岸風場條件優良，從東北季風期間到夏季西南風季節，都有適合不同類型水上運動的時段。希望能比照桃園、新竹及其他海洋運動場域，利用台61線高架橋下適當空間設置簡易水泥鋪面、沖洗水龍頭及排水設施，提供玩家清洗身體與裝備的便利環境，並結合淨灘及環境維護提升海岸使用品質。

林口頂寮海岸坐擁1公里優美沙灘與風場，卻缺乏沖洗設施。記者黃子騰／翻攝
林口頂寮海岸坐擁1公里優美沙灘與風場，卻缺乏沖洗設施。記者黃子騰／翻攝

林口 洪孟楷 沙灘

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