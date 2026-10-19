李登輝手植榕樹染褐根病移除 護樹團體質疑坐視枯死

台北市美崙公園由前總統李登輝、前副總統李元簇手植的老榕樹及紀念碑遭移除，北市府今天說明，老樹因罹患褐根病移除、石碑另行保存；護樹團體則質疑市府坐視老樹枯死。

台灣樹人會表示，位於台北市士林區美崙公園的2棵老榕樹，由前總統李登輝、前副總統李元簇於民國84年植樹節種下，史料登錄於國史館編目，若老榕樹仍健在，樹齡至少有31年。

台北市工務局今天召開臨時記者會，由局長黃一平主持，陽明山公園管理所主任陳彥材說明樹木移除始末。陳彥材指出，公園處都有委託廠商定期對公園樹木做調查，廠商於113年12月提出報告，註明這2棵樹有疑似褐根病狀況。

陳彥材表示，經過一年四季觀察，發現樹木枝葉光禿、樹根也有狀況，因此於114年11月24日邀請2名專家學者現勘，判斷樹木已感染褐根病，顧及安全做移除。由於該樹為受保護樹木，後續發函文化局解除列管，並於114年12月29日獲同意，今年4月24日委由廠商移除。

黃一平指出，紀念碑目前保存在管理單位，考量紀念碑承載歷史記憶，思考後續設置於原址或北市室內空間，以延續歷史傳承。

台灣樹人會秘書長潘翰疆質疑，工務局對此案的說明，正好凸顯護樹團體長期抨擊的標準態樣，就是「受保列管卻沒管」、「發現染病放棄治療」及「坐視染病樹木枯死」。最後一般樹木遭到砍除，受保護樹木則解編後砍除。