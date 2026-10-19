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新北客家短影音徵件137件作品角逐 全職媽媽故事奪首獎

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市客家年度歌曲〈毋係一儕人〉MV短影音徵件比賽，邀請民眾以60秒內短影音回應歌曲，內容從北漂青年、返鄉記憶到長照日常都有，讓客家歌曲與不同世代的生命經驗產生連結。圖／新北市客家局提供
新北市客家年度歌曲〈毋係一儕人〉MV短影音徵件比賽，邀請民眾以60秒內短影音回應歌曲，內容從北漂青年、返鄉記憶到長照日常都有，讓客家歌曲與不同世代的生命經驗產生連結。圖／新北市客家局提供

新北客家年度歌曲〈毋係一儕人〉MV短影音徵件比賽今天公布得獎名單，新北市客家局指出，此次徵件邀請民眾以60秒內短影音回應歌曲，從北漂青年、返鄉記憶到長照日常，讓客家歌曲與不同世代的生命經驗產生連結，為期30天的徵件共收到137件作品，首獎由記錄新手媽媽離開職場、全職陪伴孩子一年半歷程的作品奪得，獲頒3萬元獎金。

新北市客家局長劉冠吟表示，〈毋係一儕人〉官方MV上線一個多月，觀看次數已突破7.9萬次，歌曲以離鄉北漂、在城市尋找歸屬為創作背景，今年首度舉辦短影音徵件，希望民眾透過自身故事重新詮釋歌曲，讓客家文化不只停留在語言，也能融入生活。

首獎作品以新手媽媽離開十年職場、全職育兒一年半的經歷為主軸，記錄她從迷惘到逐漸找到育兒節奏的過程，最後以一家三口的畫面呼應歌曲「你毋係一儕人」的意涵。劉冠吟表示，作品沒有刻意強調客家元素，而是從真實生活出發，呈現從職場轉換到母職、從陌生到安定的心境，讓人看見家庭生活中的陪伴與歸屬感。

第二名作品「北漂離線訊號」以童年遊戲「大風吹」為切入點，呈現北漂青年面對30歲的焦慮，並透過鶯歌老街及新北市客家文化園區等場景，描繪在城市生活中重新找回自己的過程。

金鐘獎導演姜瑞智表示，作品運用「大風吹」與風車象徵人生變化，將「三十而立」的壓力轉化為「三十而已」的體悟，傳達停下腳步不代表落後，也可以重新感受生活。

第三名作品則以一名離開新竹的客家青年為主角，透過偶然走進新北市客家文化園區，勾起童年與家鄉記憶，進而連夜搭車返鄉的故事，搭配客庄、阿婆、客家料理及老照片，呈現遊子思鄉情感。

歌曲原唱粹垢TRAEGO表示，作品呼應歌曲創作靈感，尤其清唱段落搭配老照片，沒有複雜的音樂編排，反而更能呈現對阿婆及家鄉的思念，令人印象深刻。

客家事務局表示，活動除頒發獎項，也展示歌曲系列文創周邊，所有參與徵件的創作者均可獲得專屬禮品。得獎名單及相關影音可至「2026新北客家〈毋係一儕人〉MV短影音徵件大賽」官方網站查詢。

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