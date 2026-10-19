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深耕地方農業、陪伴青農 新北等10農會獲表揚

中央社／ 台北19日電

農業部今天舉行「第4屆金推獎」頒獎典禮，新北、桃園等10家農會在深耕地方農業、陪伴青農食農教育、品牌行銷、多元服務等整體表現卓越，獲得表揚。

農業部陳駿季說，農會、漁會協助農業部與農漁民搭好橋梁，讓農業政策可以往農漁民端推動，面對缺工危機、氣候挑戰，在農、漁會協助下，農業部才能設計更好的政策與輔導策略，讓農業更具韌性。

農業部「金推獎」每兩年舉辦一次，這屆有264家農、漁會參與，提出840件申請案，最終選出106個獎項，其中有10家農會在深耕地方農業、陪伴青農、食農教育、品牌行銷、多元服務等整體表現卓越，獲得「十大金推獎」。

新北市農會總幹事張麗梅接受媒體聯訪，談到近2年，協助青農引進並推廣新的冬季農作物巨蔥，不辛辣，且有甜度，因新北農地排水性好，經農會指導及鼓勵後，農友種植成效不錯，增加農友收入。

高雄市美濃區農會總幹事鍾清輝告訴媒體，希望青農投入農業並願意留在農村築巢，而不是只當漂鳥，就要有好的農業環境才具吸引力，例如人力缺口幫忙補足，資金問題助取得貸款，產銷要有管道，當這些問題都能獲解決，年輕人就會願意留在農村。

這屆「金推獎」有3人獲「優秀農業教育及推廣人員獎」，包括鍾清輝、屏東科技大學教授彭克仲、台灣大學教授王俊豪，3人都是長期投入農業教育及推廣工作，在農業技術證照推動、食農教育與樂齡學習、農業人才培育、行銷通路拓展及在地產業發展等面向，將推廣工作轉化為具體成果。

例如，高雄美濃區種植的優質米「高雄147」在國內外多次獲獎，鍾清輝協助將一定數量的「高雄147」，以低於成本價格給學校訂購，讓學生在學校也吃得到在地好米。

青農 農業 新北 農會 陳駿季 農業部 食農教育

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