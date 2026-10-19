重做人行道優化人行路廊 汐止區文化里賞櫻更友善

汐止區文化里，每年櫻花盛開，都吸引好多賞花人潮，不過，週邊的人行空間卻有待改善，在水源路側的人行道破損老舊，所以，新北市議員白珮茹就爭取更新改善，目前已經在施作中，預計再兩個星期可以完工。

汐止區文化里康誥坑溪櫻花每年盛開好美，不過，在康誥坑溪對岸的水源路一段，在步道入口處的人行道卻不怎麼友善，不但時間一久上面的壓花容易破損突起，高低不平，行人走起來不安全，還有就是人行道窄，所以，當時老里長就建議，是不是在靠近康安橋頭的路口處，花台能夠內縮，空出人行道空間，而在會勘後，汐止區公所在最近已經進場施工中。

新北市議員白珮茹表示，來看文化里水源路的人行道改善工程，這是以前老里長生前千叮嚀萬囑咐希望能夠將櫻花步道周邊的人行空間做好，尤其是在轉彎路口，因為不止每年櫻花季賞櫻的人很多，平時上班族還有孩子們上下課都會走，所以，除了將人行鋪面改善，在人行道跟斑馬線銜接的部分，做的更好，讓不管是嬰兒車、買菜的車子，在上人行道時更無障礙。很感謝公所的配合，目前已經在施工中。

今(19)日，新北市議員白珮茹特地到場關心施工狀況還有進度，另外，也有民眾反應，如果能夠將人行號誌燈及電箱縮小往上移，就能夠讓視野更開闊。。

文化里長參選人郭裕琳說，因為在拜票的時候有鄉親里民反應，在水源路轉彎處的電箱是不是可以往上移，所以，也跟新北市議員白珮茹反應，感謝議員協助極力爭取，可以換成小電箱，讓人行道比較好走、安全。

白珮茹提到，現場也針對有里民反應的部分，希望號誌能夠換成小型更好附掛，避免遮擋視線，也請交通局配合，所以，整個工程大概再2個禮拜就會完工，但因應又有颱風要來，期望工期能夠順利，也希望做好改善的路廊，讓櫻花季來臨時，可以讓更多來賞櫻的人，在漂亮的櫻花樹下，可以更多的佇足。