有掉落砸人危險 立委促汐止火車站裝飾板改善

汐止火車站每天進進出出的人很多，不過，在廣場入口處，電梯以及手扶梯上方的裝飾板，之前有兩塊掉落下來，幸好沒有砸傷人，只是已經20幾年的板子，還是有掉落危險，所以，今(19)日，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，除了要求保固，長久之計，還是希望能夠全面拆掉改善。

立法委員廖先翔表示，今天來到汐止火車站，討論車站設施的安全問題，信義路出口電梯上方的白色裝飾板，有兩塊顏色與旁邊不太一樣、看起來比較白，是因為前一陣子曾發生裝飾板掉落的情形。幸好當時沒有旅客在這裡等電梯，也沒有造成人員傷亡，但這件事也讓我們必須正視相關安全問題。

廖先翔提到，早期興建車站時，可能為了美觀而設置整排裝飾板，但使用多年後，也會產生維護問題。如果沒有定期維護、檢查結構安全，裝飾板掉落時，就可能危及民眾安全。因此，今天針對短期及中長期的改善方式進行討論。短期先請臺鐵加強裝飾板的固定與連接，透過整體串接的方式，降低掉落風險。

廖先翔指出，既然已經發生裝飾板掉落，就應重視其他裝飾板是否也有掉落風險。因此，我們請臺鐵短期內先加強防護，至於中長期，則請臺鐵評估將裝飾板全面拆除，恢復原有的平整介面，並以油漆等方式維持美觀。另外，先前也有民眾反映，下方的接水導流設施不夠美觀。未來拆除裝飾板後，也會請臺鐵重新製作接水鐵盤，一併改善車站門面。