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石門區老梅實小校園新風貌 議員爭取地方意象拼貼

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
老梅實小近來有新氣象，改造家長接送區，打造繽紛的馬賽克拼貼牆，融入藍鵲、黃頭白鷺與風箏等在地意象。圖/紅樹林有線電視提供
老梅實小近來有新氣象，改造家長接送區，打造繽紛的馬賽克拼貼牆，融入藍鵲、黃頭白鷺與風箏等在地意象。圖/紅樹林有線電視提供

石門區老梅實小近來有了新氣象！在學校與家長會建議下，市議員陳偉杰爭取經費改造家長接送區，打造繽紛的馬賽克拼貼牆，融入藍鵲、黃頭白鷺與風箏等在地意象。不僅美化百年老校與社區道路，也讓學童與居民路過時，能感受到滿滿的老梅文化特色。

市議員陳偉杰指出，在校長與家長會的建議下，協助爭取經費將家長接送區進行了改造。全新的馬賽克拼貼，讓家長接送區亮眼又整潔，不只是美化校園兼顧美化社區道路，更加還在拼貼中融入地方特色意象，讓孩子與過路的民眾都可以進一步了解石門特色。

老梅實小家長接送區就位在老梅重要道路旁，因此不只是接送學童的需求，社區居民、遊客散步休閒也會經過這裡。拼貼裡孩子的身影、特色藍雀、黃頭白鷺以及風箏意象，每一個都是老梅在地特色的充分展現。

老梅實小校長涂志賢提及，老梅實小校園是百年老校，因此有許多的校園角落在時間的推移中都需要進行修補與改造。這次很感謝陳偉杰議員爭取經費協助，讓家長接送區，也是社區中重要的人行道路有了新的面貌，更以在地特色意象做點綴，為百年老校注入新氣象，也讓在地學童、居民經過這裡都可以感受到滿滿老梅文化與家鄉特色。

石門 議員 校園

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