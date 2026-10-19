快訊

台灣女遊客陳屍日本山梨縣飯店 27歲台女持刀被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

因人口快速增加 淡水水資源回收中心擴建動工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程」開工動土典禮，由市長侯友宜主持，與內政部長劉世芳等貴賓出席。圖/紅樹林有線電視提供
「淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程」開工動土典禮，由市長侯友宜主持，與內政部長劉世芳等貴賓出席。圖/紅樹林有線電視提供

因應淡水人口成長與生活污水量增加，新北市水利局辦理「淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程」。今（19）日舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，與內政部長劉世芳等貴賓出席，共襄盛舉，現場會同施工團隊祈求工程平安順利。

市長侯友宜表示，由於目前淡水區人口快速成長，已經超過21萬人，因此生活污水處污水處理需求也隨之增加，截至115年9月，淡水地區用戶接管戶數已達10萬4,639戶，依國土管理署全國統一計算方式，接管率達96.47%，而這次擴建工程經費1.8億元，完工後每日污水處理量將由5.6萬噸提升至7萬噸，可服務超過淡水地區都市計畫範圍131年計畫人口25.7萬人的污水處理需求。

淡水地區近年隨著淡江大橋、淡海輕軌等重大交通建設發展，帶動人口及都市發展，生活污水量也同步增加，透過水資源回收中心擴建，不僅能提升污水處理效能，更可降低生活污水對周邊環境的影響；擴建工程預計於117年9月完工，強化淡水地區污水處理的安全與穩定性。

水利局長宋德仁說，擴建工程總經費約1.8億元，由國土管理署補助工程經費8成約1.44億元，新北市府自籌2成約3,600萬元，共同推動擴建工程，未來將有效提升淡水地區污水處理量能，確保人口持續成長下的污水處理需求，保障淡水地區污水處理安全無風險。

水利局表示，水資源回收中心是都市永續發展的重要基礎設施，與民眾生活密不可分，透過持續完善污水處理系統，可有效降低生活污水對當地環境的影響，水利局將持續努力推動污水建設，讓民眾擁有更高品質的生活環境。

淡水 水資源 人口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從一滴水開始 看見新竹縣水環境治理

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

斥資1.75億嘉義市第6所非營利幼兒園落成 增104名幼兒學額

台積電帶動偏鄉學生逆勢成長 嘉義縣安東國小增設附幼、專科教室

相關新聞

新北客家短影音徵件137件作品角逐 全職媽媽故事奪首獎

新北市客家年度歌曲〈毋係一儕人〉MV短影音徵件比賽今天公布得獎名單，新北市客家局指出，此次徵件邀請民眾以60秒內短影音回應歌曲，從北漂青年、返鄉記憶到長照日常，讓客家歌曲與不同世代的生命經驗產生連結，為期30天的徵件共收到137件作品，首獎由記錄新手媽媽離開職場、全職陪伴孩子一年半歷程的作品奪得，獲頒3萬元獎金。

淡水警局遷建加水資源回收擴建 藍綠民代籲補足警力滿足科技產業發展

新北市長侯友宜今天宣布淡水警分局將建新廳舍，接著出席水資源回收中心擴建工程開工動土。藍綠民代表示，分局新建廳舍能掌握淡江大橋路網降低警員流動率，但也呼籲增補警力，而水資源中心擴建及轉型再生水廠可滿足科技城及佈局AI產業鏈。

北市麗湖托嬰中心正式啟用 蔣萬安：讓家長安心兼顧工作與家庭

臺北市長蔣萬安19日出席「臺北市麗湖托嬰中心啟用典禮暨開幕記者會」。蔣萬安表示，很高興能在麗湖國小共同見證「校校有公托」政策逐步落實的重要成果。市府將持續擴大公共托育量能，提供更多平價、優質且便利的托育服務，減輕年輕父母的育兒負擔，讓家長安心送托、放心工作，無後顧之憂地兼顧家庭與職涯發展。

解決人力荒！新北地院拋四大牛肉 吸引新任書記官選填

新北地方法院因案量、業務量龐大，造成書記官大量出走，有鑑於115年度司法特考甫放榜，新北地院拋出「啟動新進書記官宿舍計畫」、「完善待遇與加班費保障」、「民事刑事審查庭制度完善」、「完整培育機制建立友善職場」四大牛肉，希望能吸引更多優秀書記官心血選填新北院服務。

淡水水資源回收中心超額第一期擴建動土 侯友宜：日處理量將增至7萬噸

新北市長侯友宜今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮，內政部長劉世芳也到場。侯友宜指出淡水人口持續增加，加上淡海新市鎮及淡水科技園區發展，市府與中央須合作做好基礎建設，讓污水處理能力配合產業發展需求。

侯友宜宣布斥資10億新建淡水分局新廳舍 納八里整合淡江大橋治安交通

新北市淡水警分局現有廳舍自1992年啟用至今已34年，為因應人口成長及警政勤務需求，市長侯友宜今天宣布將於沙崙路與淡海路口打造符合現代警政需求的新廳舍，可串聯淡水、八里及北海岸重要交通節點，提升淡水、三芝地區治安維護及服務量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。