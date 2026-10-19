因人口快速增加 淡水水資源回收中心擴建動工

因應淡水區人口成長與生活污水量增加，新北市水利局辦理「淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程」。今（19）日舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，與內政部長劉世芳等貴賓出席，共襄盛舉，現場會同施工團隊祈求工程平安順利。

市長侯友宜表示，由於目前淡水區人口快速成長，已經超過21萬人，因此生活污水處污水處理需求也隨之增加，截至115年9月，淡水地區用戶接管戶數已達10萬4,639戶，依國土管理署全國統一計算方式，接管率達96.47%，而這次擴建工程經費1.8億元，完工後每日污水處理量將由5.6萬噸提升至7萬噸，可服務超過淡水地區都市計畫範圍131年計畫人口25.7萬人的污水處理需求。

淡水地區近年隨著淡江大橋、淡海輕軌等重大交通建設發展，帶動人口及都市發展，生活污水量也同步增加，透過水資源回收中心擴建，不僅能提升污水處理效能，更可降低生活污水對周邊環境的影響；擴建工程預計於117年9月完工，強化淡水地區污水處理的安全與穩定性。

水利局長宋德仁說，擴建工程總經費約1.8億元，由國土管理署補助工程經費8成約1.44億元，新北市府自籌2成約3,600萬元，共同推動擴建工程，未來將有效提升淡水地區污水處理量能，確保人口持續成長下的污水處理需求，保障淡水地區污水處理安全無風險。

水利局表示，水資源回收中心是都市永續發展的重要基礎設施，與民眾生活密不可分，透過持續完善污水處理系統，可有效降低生活污水對當地環境的影響，水利局將持續努力推動污水建設，讓民眾擁有更高品質的生活環境。