淡水警分局遷址沙崙路 新廳舍結合立體停車場

位在新北市淡水老街上的淡水警分局，現有廳舍自民國81年啟用，走過三十餘年守護歲月，為了因應淡水人口增加，及淡海輕軌藍海線可能的用地需求，今天上午，新北市長侯友宜親自來到淡水警分局，宣布，未來分局大樓將遷址至沙崙路與淡海路口東北側「停二用地」興建新廳舍。以因應，淡水人口成長及警政勤務需求。

市長表示，新地點，目前為停車場使用，四面環路、交通動線完整，鄰近淡江大橋，可串聯淡水、八里及北海岸重要交通節點，這次遷址興建將打造符合現代警政需求的新廳舍，更提到未來也會將，目前屬於蘆洲警分局轄區的八里分駐所，劃分到淡水警分局當中，透過淡江大橋不用再劃分管轄範圍，以提升淡水、三芝、八里地區治安維護及為民服務量能。

在廳舍建設升級的同時，淡水警分局持續強化打擊犯罪效能，貫徹「安居緝毒」專案精神，期間共偵破多起重大毒品及相關刑案，市長更逐一表揚優秀的警務人員，以及頒發淡水警分局加菜金，加以勉勵慰勞基層員警的辛勞，淡水分局表示，隨著淡水地區持續發展，警政工作也必須與城市建設同步升級。淡水分局將持續強化跨區情資整合、科技偵查及犯罪預防，並透過新廳舍完善勤務與為民服務環境，讓硬體建設與警政效能同步提升，以更充足的警政量能守護淡水、三芝，提供市民更安全、安心的生活環境。