淡水警局遷建加水資源回收擴建 藍綠民代籲補足警力滿足科技產業發展

新北市長侯友宜今天宣布淡水警分局將建新廳舍，接著出席水資源回收中心擴建工程開工動土。藍綠民代表示，分局新建廳舍能掌握淡江大橋路網降低警員流動率，但也呼籲增補警力，而水資源中心擴建及轉型再生水廠可滿足科技城及佈局AI產業鏈。

新北市議員陳家琪指出，新淡水分局廳舍位於淡海路與沙崙路口，能精準掌握淡江大橋及未來淡水、八里一帶核心路網。隨著八里分駐所及龍源派出所劃入淡水分局，及淡海輕軌二期路網等規劃，新廳舍可結合觀光效益、停車空間，並完善規劃員警辦公與休息宿舍，改善基層工作環境，有效降低員警流動率。

針對水資源回收中心擴建工程，陳家琪表示目前淡水民生與產業汙水處理量已趨滿載，在原場區升級設備及擴建勢在必行。陳家琪強調，水資源與汙水處理攸關每個家庭與產業發展，擴建後每日7萬噸的處理量能可有效涵蓋未來淡水科技城與民生所需，地方上民眾必須共同面對與支持這項規劃。

新北市議員鄭宇恩表示，若將八里劃入淡水分局勤區，必須優先增補員額，包含交通、行政及刑事警察都必須同步處理。針對淡水分局新建廳舍，除停車場及警察廳舍，週邊需要的現代化市場等公共設施也需一併考量，市府應辦理地方座談會廣納地方意見及需求。

鄭宇恩說，淡海新市鎮人口持續增加，樂見汙水處理量能持續擴充，肯定內政部長劉世芳提出朝再生水廠方向發展，提前布局AI產業鏈用水需求。淡水要迎接AI產業，交通、用水及供電等基礎建設須及早布局，同時推動再生水利用，搭配汙水收集與提升處理效能，才能讓產業安心進駐，帶來更多好工作。