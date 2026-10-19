快訊

史達林恐嘆生不逢時！外媒：美國成俄羅斯盟友 川普3動機挺普亭打烏克蘭

Windows 11為何不刪掉古早味MS-DOS檔名？微軟工程師揭密：會有災難

狂砍5,862億元…外資上周大賣台股 這檔個股被當提款機

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水警局遷建加水資源回收擴建 藍綠民代籲補足警力滿足科技產業發展

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜與內政部長劉世芳，今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與內政部長劉世芳，今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天宣布淡水警分局將建新廳舍，接著出席水資源回收中心擴建工程開工動土。藍綠民代表示，分局新建廳舍能掌握淡江大橋路網降低警員流動率，但也呼籲增補警力，而水資源中心擴建及轉型再生水廠可滿足科技城及佈局AI產業鏈。

新北市議員陳家琪指出，新淡水分局廳舍位於淡海路與沙崙路口，能精準掌握淡江大橋及未來淡水、八里一帶核心路網。隨著八里分駐所及龍源派出所劃入淡水分局，及淡海輕軌二期路網等規劃，新廳舍可結合觀光效益、停車空間，並完善規劃員警辦公與休息宿舍，改善基層工作環境，有效降低員警流動率。

針對水資源回收中心擴建工程，陳家琪表示目前淡水民生與產業汙水處理量已趨滿載，在原場區升級設備及擴建勢在必行。陳家琪強調，水資源與汙水處理攸關每個家庭與產業發展，擴建後每日7萬噸的處理量能可有效涵蓋未來淡水科技城與民生所需，地方上民眾必須共同面對與支持這項規劃。

新北市議員鄭宇恩表示，若將八里劃入淡水分局勤區，必須優先增補員額，包含交通、行政及刑事警察都必須同步處理。針對淡水分局新建廳舍，除停車場及警察廳舍，週邊需要的現代化市場等公共設施也需一併考量，市府應辦理地方座談會廣納地方意見及需求。

鄭宇恩說，淡海新市鎮人口持續增加，樂見汙水處理量能持續擴充，肯定內政部長劉世芳提出朝再生水廠方向發展，提前布局AI產業鏈用水需求。淡水要迎接AI產業，交通、用水及供電等基礎建設須及早布局，同時推動再生水利用，搭配汙水收集與提升處理效能，才能讓產業安心進駐，帶來更多好工作。

侯友宜宣布淡水分局將異地新建，並規畫將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局。記者黃子騰／攝影
侯友宜宣布淡水分局將異地新建，並規畫將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局。記者黃子騰／攝影

淡水 水資源 藍綠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從一滴水開始 看見新竹縣水環境治理

淡水「小香港」 港人生活圈浮現

台中地院第三辦公大樓動土 盼紓解廳舍飽和困境

未成年少男少女感情糾紛談判爆衝突 淡水警壓制逮10人4警受傷

相關新聞

淡水警局遷建加水資源回收擴建 藍綠民代籲補足警力滿足科技產業發展

新北市長侯友宜今天宣布淡水警分局將建新廳舍，接著出席水資源回收中心擴建工程開工動土。藍綠民代表示，分局新建廳舍能掌握淡江大橋路網降低警員流動率，但也呼籲增補警力，而水資源中心擴建及轉型再生水廠可滿足科技城及佈局AI產業鏈。

北市麗湖托嬰中心正式啟用 蔣萬安：讓家長安心兼顧工作與家庭

臺北市長蔣萬安19日出席「臺北市麗湖托嬰中心啟用典禮暨開幕記者會」。蔣萬安表示，很高興能在麗湖國小共同見證「校校有公托」政策逐步落實的重要成果。市府將持續擴大公共托育量能，提供更多平價、優質且便利的托育服務，減輕年輕父母的育兒負擔，讓家長安心送托、放心工作，無後顧之憂地兼顧家庭與職涯發展。

解決人力荒！新北地院拋四大牛肉 吸引新任書記官選填

新北地方法院因案量、業務量龐大，造成書記官大量出走，有鑑於115年度司法特考甫放榜，新北地院拋出「啟動新進書記官宿舍計畫」、「完善待遇與加班費保障」、「民事刑事審查庭制度完善」、「完整培育機制建立友善職場」四大牛肉，希望能吸引更多優秀書記官心血選填新北院服務。

淡水水資源回收中心超額第一期擴建動土 侯友宜：日處理量將增至7萬噸

新北市長侯友宜今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮，內政部長劉世芳也到場。侯友宜指出淡水人口持續增加，加上淡海新市鎮及淡水科技園區發展，市府與中央須合作做好基礎建設，讓污水處理能力配合產業發展需求。

侯友宜宣布斥資10億新建淡水分局新廳舍 納八里整合淡江大橋治安交通

新北市淡水警分局現有廳舍自1992年啟用至今已34年，為因應人口成長及警政勤務需求，市長侯友宜今天宣布將於沙崙路與淡海路口打造符合現代警政需求的新廳舍，可串聯淡水、八里及北海岸重要交通節點，提升淡水、三芝地區治安維護及服務量能。

玩藝術 板橋435藝文特區「相聚有藝思」24日登場

新北「板橋435藝文特區」年度聯演即將登場，今年以「相聚有藝思」為主題，10月24日至11月1日連續2個周末舉行，集結園區進駐表演藝術團隊新象創作劇團、莫比斯圓環創作公社、馬戲之門及二律悖反協作體，邀台灣玩具博物館共襄盛舉，推出4場藝術演出及6場藝術共創工作坊，從馬戲、劇場、共融、身體、聲音到傳統童玩，鼓勵民眾從「看藝術」走向「玩藝術」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。