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新莊「動趣運動中心」試營運 10/20-10/26全館免費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新莊「動趣運動中心」位於新莊勞工中心6、7樓，全館重新改裝將於10月20日至26日試營運全館免費體驗。160坪運動空間整合肌力訓練、科技健身、器械皮拉提斯及多元團體課程，提供不同年齡及運動程度的民眾使用。適逢新莊國民運動中心將於11月1日起閉館整修，動趣運動中心改裝開幕，也讓新莊居民在原有運動場館整修期間，多一處就近維持運動習慣的選擇。

體育局表示，「動趣運動中心」位於新莊區新樹路222號6、7樓，這次重新規劃後以社區型、精緻化及個人化服務為定位，希望讓附近居民及上班族在日常生活圈內，就能方便接觸專業運動服務。場館導入科技健身系統，透過智慧設備、動作示範及數位化訓練內容，協助使用者掌握器材操作與訓練流程；對剛開始接觸肌力訓練的民眾來說，也能降低對健身器材的陌生感，在教練及系統輔助下循序建立運動習慣。

除了肌力及科技健身設備，場館也規劃器械皮拉提斯、團體肌力訓練及多元團體課程，搭配小班制及一對一教練服務，從想提升肌力、改善活動度，到單純希望養成規律運動習慣，都能依照自身需求選擇適合的訓練方式。體育局補充，新莊地區人口密集、運動需求多元，除了國民運動中心，也持續透過不同規模及型態的運動場域，提供市民更多元的運動選擇，讓運動更貼近日常生活。

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