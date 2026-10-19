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百年歷史「西本願寺輪番所」 體驗茶文化之美

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片為臺北市政府提供

臺北市文化局「老房子文化運動」計畫標的—歷史建築「西本願寺輪番所」，媒合民間團隊八拾捌茶有限公司修復及再利用，已於10月15日回歸營業！本次修復工程自112年7月起，歷經兩年多的規劃、修復 ，進行建物及戶外庭園全面檢修，包含瓦作修復、防水層重新施作、外牆木頭斑剝處理及護木漆保護、戶外庭園及排水系統修整等一系列修繕工程，延續珍貴文化資產的生命，也實現老房子與市民共同保存活化的精神。

西本願寺為臺灣日本時期的大型日式佛寺，因佛寺之配置狀況保留完整，臺北市政府於2006年2月21日登錄「西本願寺輪番所、遺跡（參道、本堂、御廟所）」為歷史建築。現今轉化為開放空間，由民間團隊以「八拾捌茶輪番所」品牌名稱對外經營，將老房子化身為茶禪與歷史融合的品茗空間，以古樸沉靜的氛圍讓市民放慢緊湊的生活步調，透過茶道一窺佛教禪修追求的精神與哲學。

八拾捌茶致力於推廣臺灣好茶，不只與在地優良茶農合作，也著手研發「窨製茶」，使用臺灣在地生長的花卉、植物等，將特殊風味典藏於茶葉中，產製出多種茶款，如花氛、大地、水果及木質窨製茶等等系列。本次修復後開幕延續「八拾捌茶輪番所」的品牌名稱，以臺灣茶文化餐飲為再利用主軸，結合茶文化講座、手作窨茶課程、南管與古琴展演等多元機能，也與在地導覽團隊共擬萬華歷史導覽活動，讓市民不只能品茶休憩，也能認識在地歷史文化。

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