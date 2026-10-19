北市麗湖托嬰中心正式啟用 蔣萬安：讓家長安心兼顧工作與家庭

臺北市長蔣萬安19日出席「臺北市麗湖托嬰中心啟用典禮暨開幕記者會」。蔣萬安表示，很高興能在麗湖國小共同見證「校校有公托」政策逐步落實的重要成果。市府將持續擴大公共托育量能，提供更多平價、優質且便利的托育服務，減輕年輕父母的育兒負擔，讓家長安心送托、放心工作，無後顧之憂地兼顧家庭與職涯發展。

蔣萬安指出，面對臺灣連續32個月人口負成長、新生兒人數持續下降的挑戰，市府積極盤點並活化校園閒置空間，透過空間整合與轉型，讓既有校園資源發揮最大效益。他強調，「校校有公托」不僅是增加托育名額，更希望打造從托嬰中心、幼兒園到國小的一站式育兒環境，讓孩子能在熟悉、安全的校園中成長，也讓家長享有更便利的接送安排，不必隨著孩子不同成長階段頻繁調整通勤路線，真正減輕家庭照顧壓力。

蔣萬安進一步說明，市府團隊上任以來，全力推動各項育兒支持措施，持續擴充托育服務量能。其中，臨時托育據點已由上任前的4處增加至目前45處，規模擴大超過11倍；今日正式啟用的麗湖托嬰中心，則是臺北市第94個公共托育單位，可提供48個收托名額。全市公托設施也將由2022年底的81處，預計於今年底增加至108處。此外，市府今年已完成16處場址盤點，預計再增加600個收托名額，近年全市整體公托收托名額更已大幅成長52%，展現市府持續擴充公共托育服務的決心。

蔣萬安表示，除了增加公托據點與收托名額，市府也同步推動多元育兒支持政策，包括「好孕專車」、「婦幼專責醫院」、「幸福住宅」，以及「二胎公托及準公托免費」等措施，從交通、醫療、居住到托育，提供育兒家庭更全面的支持。他強調，市府希望透過一項項具體政策，實質減輕年輕家庭的經濟與照顧負擔，讓更多市民願意生、安心養，也能兼顧工作與家庭生活。

最後，蔣萬安特別感謝社團法人中華婦幼健康促進發展協會的專業投入、麗湖國小校長在空間整合與溝通協調上的用心，以及市議會各位議員對相關政策與預算的支持。他強調，麗湖托嬰中心的啟用是「校校有公托」的重要一步，未來市府將持續推廣成功經驗，讓更多校園成為支持育兒家庭的重要據點，為每一位孩子打造安全、健康、友善的成長環境，成為年輕父母最堅實的後盾。