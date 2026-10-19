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解決人力荒！新北地院拋四大牛肉 吸引新任書記官選填

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
為解決書記官人力荒，新北地院端出四大牛肉吸引今年剛考上的新進書記官選填新北院。聯合報系資料照
為解決書記官人力荒，新北地院端出四大牛肉吸引今年剛考上的新進書記官選填新北院。聯合報系資料照

新北地方法院因案量、業務量龐大，造成書記官大量出走，有鑑於115年度司法特考甫放榜，新北地院拋出「啟動新進書記官宿舍計畫」、「完善待遇與加班費保障」、「民事刑事審查庭制度完善」、「完整培育機制建立友善職場」四大牛肉，希望能吸引更多優秀書記官心血選填新北院服務。

新北地院去年透過考試選填、分發、報到的書記官僅2位，後來又靠增額補進22人，其餘雖以職務代理人方式補充60餘名人力，仍有近20名書記官的人力缺口，被視為書記官人力荒重災區。

今天新北院為強化書記官選填、赴任的動機，精心推出四大牛肉，希望能得到新進書記官的青睞。首先是「啟動新進書記官宿舍計畫」，為照顧新分發者生活需求，協助異地任職人員安心到任，新北院依「各級法院租賃宿舍試辦計畫」積極推動新進書記官宿舍方案，預定於轄區內租賃新進書記官宿舍，優先提供115年度司法特考四等考試錄取書記官入住。

目前新北院已規劃第一年（116年）租賃8戶，可供24人入住；第二年（117年）租賃16戶，可供48人入住，並已編列116年度預算推動新進書記官宿舍計畫。希望透過住宿支持措施，降低初任公職及異地服務人員的生活負擔，減少交通時間，使新進人員能夠迅速適應環境、安心投入工作。

其次為「完善待遇與加班費保障」，新北地院除依法支給俸給及各項公務人員待遇外，對於因公延長工作時間者，均依相關法令規定及預算編列情形核給加班費。

因應書記官人力缺額部分，透過招募及培訓職務代理人接股以減輕正職書記官負擔。另運用委外人力協助書記官等辦理歸檔等事務性業務，分擔書記官工作承擔。將透過合理的待遇制度與權益保障，肯定辛勞與付出，提供穩定且具保障的工作環境。

再者「民事、刑事審查庭制度完善」，新北院為提升審判效能及合理分配業務負荷，持續推動民事及刑事審查庭制度。透過案件分流及專業化審查機制，由審查庭先行辦理程序審查、爭點整理及相關前置作業，使審判程序更加集中有效率，不僅提升司法服務品質，更有效紓解第一線書記官工作壓力，新進書記官得以在更完善的制度環境下循序漸進學習業務，兼顧工作品質與專業成長。

最後是「完整培育機制　建立友善職場」，新北院為都會區大型地方法院，案件種類繁多，並十分重視人才培育與經驗傳承。除持續推動新進書記官教育訓練外，並由資深書記官提供業務指導及實務經驗傳承，協助新進同仁快速熟悉法院業務、培養專業能力與工作自信，營造友善職場。

為體恤書記官的辛勞，兼顧值班勤務順利運作，各紀錄科長、股長協助春節、端午及中秋值班勤務，藉由主管共同投入值班工作，讓書記官們得以陪伴家人共度佳節、從事休閒娛樂，並藉此減輕書記官們的負擔。

書記官 人力 新北

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