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淡水水資源回收中心超額第一期擴建動土 侯友宜：日處理量將增至7萬噸

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜表示此次擴建完成後可滿足淡水地區都市計畫範圍2042年計畫人口25.7萬人的汙水處理需求。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜表示此次擴建完成後可滿足淡水地區都市計畫範圍2042年計畫人口25.7萬人的汙水處理需求。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮，內政部長劉世芳也到場。侯友宜指出淡水人口持續增加，加上淡海新市鎮及淡水科技園區發展，市府與中央須合作做好基礎建設，讓污水處理能力配合產業發展需求。

為因應淡水人口成長及污水處理需求，新北市淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程今天正式動土，工程經費約1.8億元，預計2028年9月完工，完工後每日汙水處理量將由5.6萬噸提升至7萬噸。工程總經費約1.8億元，其中內政部國土管理署補助8成約1.44億元，新北市府自籌2成約3600萬元。

市長侯友宜致詞時表示，淡水地區近年人口快速成長，污水處理需求也隨之增加。為提前因應未來人口發展及污水量成長，市府積極推動淡水水資源回收中心擴建工程，強化區域污水處理量能。截至2026年9月，淡水地區用戶接管戶數已達10萬4639戶，接管率達96.47%，目前服務人口約20.2萬人。此次擴建完成後將可進一步提升污水處理韌性，滿足淡水地區都市計畫範圍2042年計畫人口25.7萬人的污水處理需求。

侯友宜說，淡水水資源回收中心相關計畫自2005年推動，契約至2040年，透過分階段擴建完善污水處理設施，感謝中央補助工程經費，並呼籲中央與地方協力合作，持續推動地方建設。

內政部長劉世芳表示，淡海新市鎮產業園區今年上半年已舉行廠商公開展覽及意見交換。產業園區發展需要水、電及土地等基本條件，污水處理也是重要基礎，因此此次擴建工程具有意義。淡水水資源回收中心擴建後，未來若能進一步發展再生水技術，經過較高階處理的民生污水，有機會提供包括人工智慧產業鏈廠商所需的冷卻用水。

劉世芳說，淡水汙水下水道系統自2005年起採BOT方式推動，由新北市主辦、北岸環保公司負責興建及營運，總計畫經費約160.2億元，其中中央補助約101.8億元。中央將持續與地方合作支持汙水處理及相關基礎建設。

水利局表示，水資源回收中心是都市永續發展的重要基礎設施，與民眾生活密不可分，透過持續完善汙水處理系統，可有效降低生活汙水對當地環境的影響，水利局將持續努力推動污水建設，讓民眾擁有更高品質的生活環境。

新北市水利局長宋德仁說明工程內容。記者黃子騰／攝影
新北市水利局長宋德仁說明工程內容。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與內政部長劉世芳進行祈福儀式。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與內政部長劉世芳進行祈福儀式。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與內政部長劉世芳，今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與內政部長劉世芳，今天出席淡水水資源回收中心超額第一期擴建工程開工動土典禮。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與內政部長劉世芳握手。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與內政部長劉世芳握手。記者黃子騰／攝影

侯友宜 淡水 水資源

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