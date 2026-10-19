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侯友宜宣布斥資10億新建淡水分局新廳舍 納八里整合淡江大橋治安交通

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜與淡水分局官警合影。記者黃子騰／攝影
侯友宜與淡水分局官警合影。記者黃子騰／攝影

新北市淡水警分局現有廳舍自1992年啟用至今已34年，為因應人口成長及警政勤務需求，市長侯友宜今天宣布將於沙崙路與淡海路口打造符合現代警政需求的新廳舍，可串聯淡水、八里及北海岸重要交通節點，提升淡水、三芝地區治安維護及服務量能。

新北市長侯友宜今天上午至淡水分局，慰勉警方偵破刑案、執行煙火勤務表彰典禮及宣布異地興建新廳舍，侯友宜表示，淡水人口已突破20萬，隨著淡江大橋通車、淡海輕軌二期及淡海科技園區等建設發展，當地觀光休閒產業及勤務需求都將增加。他指出，近年淡水遊客增加約3至4成，分局必須及早調整，因應未來發展。

侯友宜說，淡江大橋是國家門面，也是交通要塞及重要戰略位置，因此要求警察局長尋找適合用地，最後選定淡海路與沙崙路口東北側停二用地。新廳舍除供淡水分局勤務使用，也將設置停車空間及同仁休閒、健身場所，讓警察配備與勤務需求有更完善的空間，預計投入10億元，規畫地下1層、地上9層。

侯友宜表示，淡江大橋通車後，橋梁兩端的勤務需要一致，規畫將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局，由淡水分局統一負責淡江大橋相關交通及治安勤務，另外淡水分局及三芝分駐所也將進行新建或改造。

侯友宜說，警察執法方式必須隨犯罪手法改變而持續精進，市府應提供警察更好的廳舍、配備及科技，警察工作需要現代化設備才能提升勤務規劃、警力調度及打擊犯罪能力，市府也會持續改善警察工作環境。

警察局長方仰寧表示，市長侯友宜任內警察廳舍改建已完工21處，另有11處正在興建中。三重安芯中心預計於10月底前啟用，警察局使用範圍包括1樓外事服務站、2樓警衛分隊，以及7至14樓警察局辦公空間，並將交通大隊、保安大隊、少年隊及婦幼隊等單位集中進駐。

方仰寧指出，三重安芯中心9樓設有大型電視牆，可掌握警力、輿情及監視錄影設備即時傳輸資訊，作為勤務指揮中心使用。市長期許警察趕赴現場、指揮調度及處理狀況時做到秒秒必爭，警察局也將持續推動現代化勤務指揮及鑑識設備建設。

淡水分局長謝明杰也同步說明近期安居緝毒專案成果，警方透過大數據分析、情資整合及科技偵查，跨區追查毒品流向，查緝範圍涵蓋淡水、三芝、蘆洲、台北市北投區及基隆市信義區，共查獲犯嫌12人，查扣各級毒品約2公斤，其中依托咪酯市值逾150萬元，並破獲毒品分裝場及毒駕案件。

警察局長方仰寧表示，市長侯友宜任內警察廳舍改建已完工21處，另有11處正在興建中。記者黃子騰／攝影
警察局長方仰寧表示，市長侯友宜任內警察廳舍改建已完工21處，另有11處正在興建中。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜與有功警員合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與有功警員合影。記者黃子騰／攝影

淡水分局長謝明杰說明淡水分局安居緝毒成果。記者黃子騰／攝影
淡水分局長謝明杰說明淡水分局安居緝毒成果。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜頒獎給緝毒有功的中山路派出所警員石永軒。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給緝毒有功的中山路派出所警員石永軒。記者黃子騰／攝影

侯友宜規劃將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局。記者黃子騰／攝影
侯友宜規劃將蘆洲分局轄下八里區納入淡水分局。記者黃子騰／攝影

淡水分局新廳舍規畫於淡海路及沙崙路口。圖／新北市警察局提供
淡水分局新廳舍規畫於淡海路及沙崙路口。圖／新北市警察局提供

侯友宜 淡江大橋 淡水 八里

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