北市士林區海砂屋磁磚剝落 北市府派員勘檢評定

台北市士林區某處海砂屋昨天外牆磁磚剝落且巷內防護網塌陷，警方獲報到場設置封鎖線；台北市建管處表示，社區管委會今天將派工勘查、修繕，另委派專業建築師到場勘檢評定。

台北市警察局士林分局今天透過新聞稿表示，轄下蘭雅派出所於昨天下午3時51分許接獲勤務指揮中心通報，稱士林區文林路某處社區大樓發生外牆磁磚整片剝落情形，且巷內防護網也有塌陷狀況。

派出所隨即派員前往現場查處，經查確有其事，隨即進行初步清理及現場管制，為維護公共安全，現場也設置封鎖線，禁止人車通行，以維護用路人安全。

建管處回應表示，案發建物屬建管處於民國113年11月7日公告列管「須拆除重建」的海砂屋。

針對建物外牆磁磚掉落情形，建管處說，獲報後已立即派員了解，現場已拉設警示帶阻隔通行，社區管委會也承諾今天將派工進場勘查及後續修繕。

同時，建管處今天也同步委派專業建築師至現場勘檢評定，因住戶負有維護管理之責，若經建築師評定有再掉落危險之虞，後續將依規列管並限期改善，逾期未改善則依建築法相關規定裁罰。