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玩藝術 板橋435藝文特區「相聚有藝思」24日登場

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
二律悖反協作體「讀劇的生音現場」以樂齡長者為共同創作者，探索身體與聲音的表達。圖／新北市文化局提供
二律悖反協作體「讀劇的生音現場」以樂齡長者為共同創作者，探索身體與聲音的表達。圖／新北市文化局提供

新北「板橋435藝文特區」年度聯演即將登場，今年以「相聚有藝思」為主題，10月24日至11月1日連續2個周末舉行，集結園區進駐表演藝術團隊新象創作劇團、莫比斯圓環創作公社、馬戲之門及二律悖反協作體，邀台灣玩具博物館共襄盛舉，推出4場藝術演出及6場藝術共創工作坊，從馬戲、劇場、共融、身體、聲音到傳統童玩，鼓勵民眾從「看藝術」走向「玩藝術」。

新北市文化局表示，此次聯演以「文化韌性」為策展核心，呼應聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」及SDG 10「減少不平等」，以文化近用為基礎，降低參與藝術門檻，打造跨世代、跨族群的文化平權場域。「相聚有藝思」不只是藝術展演，更讓藝術成為人人都能參與的生活經驗，在「做伙藝起來」的過程中，共同累積城市的文化韌性。

「相聚有藝思」年度聯演匯聚多元藝術形式，開啟人與環境、文化及生命經驗的對話。新象創作劇團「NEXT星耀｜馬戲共融舞台」結合馬戲技巧與共融藝術，搭配「玩轉雜耍圈工作坊」，邀請親子探索馬戲樂趣；莫比斯圓環創作公社「飛吧！希利克」融合歌舞、節令鼓與馬戲，傳遞自然守護與共好的意義，並以「手語擊鼓工作坊」促進聽障與聽人交流。

馬戲之門「馬戲遊樂場」將雜耍融入戶外空間，打造奇幻遊樂場，透過「雜耍遊戲工作坊」探索圓與平衡的趣味；二律悖反協作體「讀劇的生音現場」以樂齡長者為共同創作者，結合文字、聲音與身體創作，並以「人人劇場學體驗工作坊」探索身體與聲音的表達；台灣玩具博物館則推出「古早味竹槍」及「線軸車」工作坊，串聯傳統童玩與板橋地方產業記憶，讓文化記憶在世代交流中延續。

2026板橋435藝術聚落年度聯演將於10月24日、25日、31日及11月1日舉行，部分工作坊採事前報名，演出節目、報名方式及活動相關資訊可至「板橋435藝文特區粉絲專頁」（https://www.facebook.com/artzone435）查詢。

馬戲之門「馬戲遊樂場」將雜耍融入戶外空間，打造奇幻遊樂場。圖／新北市文化局提供
馬戲之門「馬戲遊樂場」將雜耍融入戶外空間，打造奇幻遊樂場。圖／新北市文化局提供

莫比斯圓環創作公社「飛吧！希利克」將在板橋435藝文特區帶來歌舞、節令鼓與馬戲。圖／新北市文化局提供
莫比斯圓環創作公社「飛吧！希利克」將在板橋435藝文特區帶來歌舞、節令鼓與馬戲。圖／新北市文化局提供

新北板橋435藝文特區年度聯演「相聚有藝思」將於10月24日至11月1日連續兩個周末登場。圖／新北市文化局提供
新北板橋435藝文特區年度聯演「相聚有藝思」將於10月24日至11月1日連續兩個周末登場。圖／新北市文化局提供

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