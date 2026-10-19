聽新聞
0:00 / 0:00

淡水「小香港」 港人生活圈浮現

聯合報／ 記者林昭彰張策／新北報導

新北淡水區近年有「小香港」稱號，港澳居民集中於淡海新市鎮，港式餐飲、港生就學等港人生活圈浮現。袁偉濤、羅子婷夫婦從香港移居台灣十年，為融入新環境，夫妻倆參加社區環保志工和巡守隊，愛上台灣人情味，最不習慣是交通。

新北市地政局統計，二○二一年至二○二五年淡水區外國人取得不動產分別為一一二、八十三、九十六、一○二及六十二件，連續五年居全市第一，五年合計四五五件。

地方上對港澳居民移入已有明顯感受，市議員陳偉杰說，近年淡水外籍及港澳居民增加，以淡海新市鎮最明顯，許多香港居民對淡水至台北市區約四十分鐘的大眾運輸通勤接受度高，淡水房價、物價及氛圍在大台北相對宜居愜意。崁頂里長吳庭岳認為，淡海新市鎮鄰近海岸、街廓開闊，加上住宅價格相較雙北核心區親民，是港人選擇落腳的原因。

港人移入後，最容易被看見的改變是飲食。來台約八年、在淡水經營港式茶餐廳的張小姐表示，近一、二年香港人開設的餐廳確實增多，港人在淡水有自己的交流群組；不過她店內仍以台灣客人居多，不少港式餐廳會依台灣市場調整口味。對外界稱淡水為「小香港」，張認為「沒那麼誇張」，她觀察，香港居民以淡海新市鎮較集中，尚未多到整個淡水都充滿港人生活痕跡。

羅子婷、袁偉濤夫婦在香港生長，曾開公司經營網購販售運動用品。考量香港房價高、生活成本、高強度職場競爭，及城市空間擁擠，生活步調又快，動念來台灣生活。

羅子婷說，香港人際關係較有距離感，台灣人愛與陌生人聊天，聽口音發現是外地人會更熱情。

袁偉濤開Uber近三年，他說，載客有時走錯路急著道歉，客人聽見他的口音後總是很包容、頻稱「沒關係」，還安慰他別自責，讓他覺得台灣人很可愛。

淡水 香港 陳偉杰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣人講話像在猜謎？港籍心理師曝文化衝擊：「還好」最難懂

蘋果首款摺疊手機在香港預售 再現大批盜用信用卡購機

六都節慶觀光聲量排行出爐！台中主文數第一、台北聲量居冠

台北街頭暖心一幕！騎士上演「水壺接力」 網友齊讚：台灣人默契

相關新聞

星期評論／跳脫人口迷思 彰化要走自己的路

彰化縣人口持續下滑，從二○○四年高峰的一百三十一萬餘人，預計本月底將跌破一百二十萬大關，距離升格「第七都」的一百二十五萬人口門檻越來越遠。面對少子化、高齡化及台中磁吸效應，彰化除了思考如何留住人口，更應跳脫數字迷思，轉向提升生活品質與治理效能。

集集支線復駛廢氣噪音惹怨 台鐵允諾改善

台鐵集集支線因災受損停駛逾四年，今年全面復駛；中央斥資逾七一○○萬元改造集集火車站鐵皮攤商區為「山形市集」，預計十一月啟用，地方期待。不過，水里站附近居民反映，列車清晨怠速產生廢氣及噪音擾民，台鐵允諾改善，明年擬引進新列車。

秋季山難多 加里山已7起救援

秋高氣爽登高好時節，苗栗縣近來頻傳山難，消防局前天一日二起山域救援，二名山友分受擦傷及骨折；熱門的南庄加里山最近一個多月，已發生七件因山友迷路、跌倒，一趟救援耗費數個小時，甚至動用直升機吊掛救出。苗消提醒登山做好準備、小心腳步，防止意外發生。

廣角鏡／聯合盃作文嘉義初賽 2千人筆戰

第二十屆聯合盃全國作文大賽嘉義初賽，昨二四○一名學生在嘉義市民生國中「筆拚」，六組題目從家庭互動、人際關係延伸至免費背後的代價、民主多數決，學生多認為貼近生活。補教名師蔡恆說，國中八、九年級題目結合圖表判讀與社會議題，具挑戰性、符合近年大考趨勢，要寫得深入不容易。

星期評論／選舉排黑 不應犧牲程序正義

高雄下屆選舉共廿名完成登記的里長參選人，因涉及選罷法「排黑條款」遭排除資格，有參選人日前雇吊車到選委會抗議說，登記參選一個多月後才告知不能選，投入經費全打水漂，凸顯了政治力圖清明，選務不無瑕疵，排黑同時「排」掉程序正義，落人口實。

淡水「小香港」 港人生活圈浮現

新北淡水區近年有「小香港」稱號，港澳居民集中於淡海新市鎮，港式餐飲、港生就學等港人生活圈浮現。袁偉濤、羅子婷夫婦從香港移居台灣十年，為融入新環境，夫妻倆參加社區環保志工和巡守隊，愛上台灣人情味，最不習慣是交通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。