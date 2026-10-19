淡水「小香港」 港人生活圈浮現

新北淡水區近年有「小香港」稱號，港澳居民集中於淡海新市鎮，港式餐飲、港生就學等港人生活圈浮現。袁偉濤、羅子婷夫婦從香港移居台灣十年，為融入新環境，夫妻倆參加社區環保志工和巡守隊，愛上台灣人情味，最不習慣是交通。

新北市地政局統計，二○二一年至二○二五年淡水區外國人取得不動產分別為一一二、八十三、九十六、一○二及六十二件，連續五年居全市第一，五年合計四五五件。

地方上對港澳居民移入已有明顯感受，市議員陳偉杰說，近年淡水外籍及港澳居民增加，以淡海新市鎮最明顯，許多香港居民對淡水至台北市區約四十分鐘的大眾運輸通勤接受度高，淡水房價、物價及氛圍在大台北相對宜居愜意。崁頂里長吳庭岳認為，淡海新市鎮鄰近海岸、街廓開闊，加上住宅價格相較雙北核心區親民，是港人選擇落腳的原因。

港人移入後，最容易被看見的改變是飲食。來台約八年、在淡水經營港式茶餐廳的張小姐表示，近一、二年香港人開設的餐廳確實增多，港人在淡水有自己的交流群組；不過她店內仍以台灣客人居多，不少港式餐廳會依台灣市場調整口味。對外界稱淡水為「小香港」，張認為「沒那麼誇張」，她觀察，香港居民以淡海新市鎮較集中，尚未多到整個淡水都充滿港人生活痕跡。

羅子婷、袁偉濤夫婦在香港生長，曾開公司經營網購販售運動用品。考量香港房價高、生活成本、高強度職場競爭，及城市空間擁擠，生活步調又快，動念來台灣生活。

羅子婷說，香港人際關係較有距離感，台灣人愛與陌生人聊天，聽口音發現是外地人會更熱情。

袁偉濤開Uber近三年，他說，載客有時走錯路急著道歉，客人聽見他的口音後總是很包容、頻稱「沒關係」，還安慰他別自責，讓他覺得台灣人很可愛。