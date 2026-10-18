新北8年推50項新住民照顧措施 助近9500人就創業
新北市8年來推動「樂學、樂業、樂活」50項新住民照顧服務措施，學習據點增至300處，並媒合近9500人就業及創業。市府昨、今兩天在新店捷運站廣場舉辦「新北市新住民成果展暨國際多元文化嘉年華」，透過新住民故事、成果展示及異國市集，呈現新住民在台扎根歷程，也讓不同文化有更多交流機會。
新北市教育局表示，市府持續推動「2030新住民十年政策」，跨局處串聯逾百個產官學民夥伴，推動50項照顧服務措施，每年投入經費逐年增加至7200萬元，成長1.2倍，從學習、就業到生活支持，逐步建立全方位照顧服務網絡。
在「樂學」方面，新住民學習據點增至300處，較原有據點增加3成，新住民語文課程也增至逾2000班；「樂業」方面，提供逾2萬人求職諮詢，媒合近9500人就業及創業，並培育逾700名母語及通譯人才；「樂活」方面，每年辦理近4000場活動，吸引140萬人次參與，一站式關懷服務站累計提供逾30萬人次諮詢。
越南籍「樂學榮譽大使」阮鈺婷分享，初來台灣時，因語言不熟悉，連到市場買菜都害羞得不敢開口。後來透過補校學習，花了16年時間，從國小一路念到大學畢業，也持續學習國語及台語。當年陪著她上學、接受托育照顧的女兒，如今也已升上大學。
阮鈺婷現在投入新北市政府國際多元服務櫃台工作，除了分享免費學習資源，也協助同鄉尋找就業機會，將自己過去獲得的支持傳遞給更多新住民，從當年不敢開口買菜，到如今主動幫助他人，見證在台生活的轉變。
緬甸移民「樂業榮譽大使」楊萬利則在中和推動華新街深度導覽，並協助同鄉婦女運用家鄉手藝創業。她表示，隨著學習及創業資源逐漸普及，新住民更有勇氣實現夢想，也慢慢將新北視為「第二個家」。
越南籍「樂活榮譽大使」阮氏玄是新北市立圖書館的故事媽媽，克服語言障礙後，8年來透過說故事分享台灣及越南文化，也帶動全家投入社區志工服務，讓不同文化透過日常互動增進理解。
教育局指出，成果展今天進入第二天，現場安排多元文化表演及異國市集，並設置「樂學、樂業、樂活」成果牆與「新住民故事屋」，讓民眾認識新住民在新北求學、創業及參與社區服務的歷程。
教育局表示，市府已整合跨局處資源，建立「新北市新住民全方位照顧服務支持網」，回應全市29區新住民需求，目前設有102處一站式實體服務窗口，民眾可就近諮詢學習、就業及生活相關資源，也可透過新北市國際教育資訊網查詢。
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