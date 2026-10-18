新北8年推50項新住民照顧措施 助近9500人就創業

新北市8年來推動「樂學、樂業、樂活」50項新住民照顧服務措施，學習據點增至300處，並媒合近9500人就業及創業。市府昨、今兩天在新店捷運站廣場舉辦「新北市新住民成果展暨國際多元文化嘉年華」，透過新住民故事、成果展示及異國市集，呈現新住民在台扎根歷程，也讓不同文化有更多交流機會。

新北市教育局表示，市府持續推動「2030新住民十年政策」，跨局處串聯逾百個產官學民夥伴，推動50項照顧服務措施，每年投入經費逐年增加至7200萬元，成長1.2倍，從學習、就業到生活支持，逐步建立全方位照顧服務網絡。

在「樂學」方面，新住民學習據點增至300處，較原有據點增加3成，新住民語文課程也增至逾2000班；「樂業」方面，提供逾2萬人求職諮詢，媒合近9500人就業及創業，並培育逾700名母語及通譯人才；「樂活」方面，每年辦理近4000場活動，吸引140萬人次參與，一站式關懷服務站累計提供逾30萬人次諮詢。

越南籍「樂學榮譽大使」阮鈺婷分享，初來台灣時，因語言不熟悉，連到市場買菜都害羞得不敢開口。後來透過補校學習，花了16年時間，從國小一路念到大學畢業，也持續學習國語及台語。當年陪著她上學、接受托育照顧的女兒，如今也已升上大學。

阮鈺婷現在投入新北市政府國際多元服務櫃台工作，除了分享免費學習資源，也協助同鄉尋找就業機會，將自己過去獲得的支持傳遞給更多新住民，從當年不敢開口買菜，到如今主動幫助他人，見證在台生活的轉變。

緬甸移民「樂業榮譽大使」楊萬利則在中和推動華新街深度導覽，並協助同鄉婦女運用家鄉手藝創業。她表示，隨著學習及創業資源逐漸普及，新住民更有勇氣實現夢想，也慢慢將新北視為「第二個家」。

越南籍「樂活榮譽大使」阮氏玄是新北市立圖書館的故事媽媽，克服語言障礙後，8年來透過說故事分享台灣及越南文化，也帶動全家投入社區志工服務，讓不同文化透過日常互動增進理解。

教育局指出，成果展今天進入第二天，現場安排多元文化表演及異國市集，並設置「樂學、樂業、樂活」成果牆與「新住民故事屋」，讓民眾認識新住民在新北求學、創業及參與社區服務的歷程。

教育局表示，市府已整合跨局處資源，建立「新北市新住民全方位照顧服務支持網」，回應全市29區新住民需求，目前設有102處一站式實體服務窗口，民眾可就近諮詢學習、就業及生活相關資源，也可透過新北市國際教育資訊網查詢。

新北市新住民成果展點亮新住民全方位照顧服務支持網暨啟動國際多元文化嘉年華。圖／新北市教育局提供

新北市新住民成果展點亮新住民全方位照顧服務支持網暨啟動國際多元文化嘉年華。圖／新北市教育局提供