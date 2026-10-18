4年未出席園長會議 蔣萬安：下次就去

遭指近4年未去幼兒園長會議且連任後才要去的台北市長蔣萬安今天說，不是連任，非常願意參加下次會議；至於台中市長盧秀燕是否將出任競總主委，蔣萬安說，明天報告。

他說，盧秀燕非常照顧提攜他，任立法委員期間就給他非常多建議，當市長後也分享很多經驗，彼此密切交流市政。人事安排部分，明天向外界報告，一定邀盧秀燕等參加。

盧秀燕上午在台中接受媒體聯訪表示，尋求連任的蔣萬安競選總部明天會辦記者會，目前她沒評論。

中國國民黨新北市長參選人李四川的幼托後援會長蘇傳臣昨天指蔣萬安這4年從未參加園長會議；台北副市長林奕華說，雙北制度不同，蔣萬安允諾連任後參加。

蔣萬安上午出席有親民黨背景的無黨籍台北市議員參選人陳怡潔競總成立活動，接受媒體聯訪說，林奕華討論幼兒教育政策研擬時，提出可透過園長會議直接、更深入對話第一線，他非常認同，第一時間表達願參加下一次園長會議，不是連任，大家有誤會，他沒預設條件，且這4年沒停過包含幼教環境提升等各項精進溝通。

此外，桃園國際機場36分鐘到台北說法，是否指要讓輝達執行長黃仁勳搭機場捷運，蔣萬安說，產業聚落發展得好不好，遠比機場在哪重要很多。

至於是否在爭取親民黨選票及是否拜會親民黨主席宋楚瑜，蔣萬安表示，全力爭取各方支持，非常敬重宋楚瑜，如果有適合機會願拜會請益。

財產申報較上次選舉增加部分，遭質疑選舉補助款放口袋；蔣萬安說，一切依法合規申報，禁得起檢驗。