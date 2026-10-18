435藝文特區嗨翻周末「435好秋日」市集挖寶、秋日精靈闖關今還有一天

新北市板橋435藝文特區17日、18日連2天辦「435好秋日」市集音樂會，現場集結YOYO家族唱跳、親子體驗、文創美食市集、闖關遊戲及精采舞台演出，大小朋友跟著「秋日精靈」探索435園區，打造充滿活力的秋日親子藝術派對。

新北市文化局指出，今年「435好秋日」以7位「秋日精靈」為主題，將藝術融入音樂、遊戲、創作與生活。舞台活動由「Swing Dance搖擺舞體驗」揭開序幕，並邀請YOYO家族接力登場，熟悉又充滿活力的唱跳演出，讓大人、小孩跟著音樂一起動起來；「陪你長大工作室」劇團、氣球師Alan及艸創心演擊樂場也帶來戲劇、氣球、打擊樂等精彩演出，讓園區從午後一路熱鬧到傍晚。

除了舞台演出，園區也變身秋日尋寶樂園，15攤文創美食市集及35攤「小老闆市集」同步登場，讓現場民眾一邊品嘗新北特色美食、挖掘文創好物，一邊逛逛孩子們的「小小店舖」，讓二手玩具、童書及收藏品找到新主人，體驗分享與物品再利用的樂趣。

另外，親子體驗活動同樣人氣滿滿，大小朋友一起動手創作、跟著故事伸展律動，也在音樂與塗鴉中盡情發揮創意。「435秋日精靈闖關集章」活動，穿梭7個大地遊戲關卡完成任務、收集印章，還可兌換活動限定購物袋、鏡子、蠟筆組或市集抵用券；活動期間更推出「435動動大募集」，當日步數達5000步即可兌換50元市集抵用券，邊走、邊玩、邊挖寶，讓秋日午後充滿活力與歡樂。

「435好秋日」希望讓藝術走出展場、融入日常，透過音樂、遊戲、市集與創作，讓不同年齡層都能找到屬於自己的樂趣。今天還有一天活動，安排魔術秀、小芙尼家族親子帶動唱跳、肢體雜耍、踢踏舞及泡泡派對等演出。民眾可把握周末假期，扶老攜幼一起走進435藝文特區，跟著秋日精靈一同探索，享受一場充滿歡笑、音樂與放鬆身心的秋日派對。

「435好秋日」邀請YOYO家族帶來唱跳演出，與現場大小朋友同樂。圖／新北市文化局提供

新北板橋435藝文特區變身秋日尋寶樂園，現場集結15攤文創美食市集及35攤「小老闆市集」。圖／新北市文化局提供