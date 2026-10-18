小王子點燈 「乘船」漫遊碧潭

新北市政府昨舉辦「碧潭地景裝置展」開幕點燈儀式，適逢「小王子」出版八十周年，特別以「遇見小王子 漫遊碧潭間」為主題，融合經典ＩＰ與在地山水景致，打造夢幻水岸風景，展期至十二月十三日，邀請民眾循著星光感受浪漫的水岸魅力。

展場寬十九公尺的巨型「小王子」乘船氣膜，搭配三公尺高小狐狸與玫瑰花主題裝置，重現經典童話場景。夜間點燈後，巨型裝置與水面上七十輛同步發光的水上腳踏車相互輝映，夜航能從水面近距離欣賞璀璨星夜與地景藝術。

市長侯友宜表示，碧潭兼具自然景觀與深厚人文，期盼透過結合經典ＩＰ、夜間燈光及水岸遊憩，打造觀光新亮點。

昨天和今天有「小王子同好見面會」，另完成指定任務還可領取一百元新北幣合作店家優惠券。

展覽期間各局處攜手在地業者推出豐富活動。農業局舉辦「希望市集」與「小青新咖啡節」，經發局帶來街頭藝文演出，另有在地歷史走讀、野餐活動及ＤＪ音樂會。碧潭周邊業者亦同步推出天鵝船優惠價、飯店房型升等，以及滿額贈送小王子主題禮品等好康。

民眾還能體驗全百年新店渡口人力擺渡，並串聯和美山步道與灣潭兒童遊戲場，深度探索地方歷史。從巨型地景、夜航體驗到多元市集，市府邀旅客走訪碧潭，在自然與童話交織的夜色中找回純粹感動。