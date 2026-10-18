蔣萬安改造艋舺公園 一眼望到龍山寺

北市艋舺公園改造工程完工，迎來空間大翻轉，新植四十三株喬木增加綠蔭，打造微型森林，園區整合中軸步道、親水廣場、親子涼亭、星象廣場區塊，中軸線可以一眼望到百年古蹟龍山寺。市長蔣萬安指出，百年地標煥然一新，期盼進一步帶動地方發展，開啟萬華嶄新篇章。

艋舺公園擁有超過百年歷史，也是萬華重要的在地地標，與具指標性的信仰中心龍山寺有著深厚淵源，公園去年六月開始景觀工程。

蔣萬安致詞指出，這次改造以開放空間、串聯景觀為重要方向，透過打開南側廊道及東側邊界，讓民眾能直接眺望龍山寺，拉近公園與周邊歷史文化地標的距離；親水廣場則以鏡面水池設計，映照龍山寺建築之美，營造兼具景觀與休憩功能的公共空間。

蔣萬安說，公園也增加四十三株喬木，提升綠蔭覆蓋，打造城市中的微型森林。也特別感謝艋舺龍山寺董事長黃書瑋捐三面觀音銅雕，三面觀音像分別呈現持經、淨瓶及送子意象，象徵智慧、慈悲與生命延續，呼應萬華的歷史發展脈絡及艋舺公園與龍山寺的深厚淵源。

市府安排多元活動，昨天登場紅包場演唱會，讓喜愛紅包場文化的民眾能夠親身參與。下周還將邀請國際頂尖表演團體雲門舞集演出經典舞作「十三聲」，讓世界級藝文展演走進萬華、深入地方。

蔣萬安表示，艋舺公園不只是市民休憩的好去處，更希望成為吸引國內外旅客造訪萬華的重要亮點。