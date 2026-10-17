點亮華新街 新北中和點燈文化節展現東南亞多元風情

新北市一年一度的「中和點燈文化節」，今晚在中和區華新街熱鬧登場。民政局長林耀長偕同緬甸歸僑協會、緬甸經濟文化交流協會及在地商圈代表等貴賓，帶領民眾共同點亮祈福儀式燈。華新街瞬間化為一片璀璨燈海，展現新北國際化與多元族群融合的獨特面貌，讓遠道而來的新住民感受如「家」一般的溫暖。

民政局長林耀長指出，新北市作為全國新住民與移民最多的城市，堪稱臺灣與國際的縮影。中和點燈節不僅帶領大眾體驗異國文化，促進社會彼此尊重與包容，更透過溫馨莊嚴的點燈儀式傳遞平安寓意。中和區公所亦強調，市府長期重視華新街的人文歷史，期望藉由重現東南亞重要節慶，打造多元包容的永續健康城市。

緬甸歸僑協會理事長楊海潮表示，期待活動能深化在地民眾對東南亞文化的認識，同時為歸僑與新住民提供精神慰藉，一解思鄉情懷。今年協會特別邀集新住民及多元文化團體帶來精彩演出，以緬甸、泰國與印尼等國的傳統服裝舞蹈，呈現多元豐沛的藝文能量。

活動內容豐富多樣，現場設置各國文物展攤位、傳統服裝踩街秀及莊嚴的佛教參拜區。主辦單位更提供55吋電視、來回機票與現金等豐富摸彩獎品，吸引大批民眾前來好看、好拍、好玩又好拿，充分展現中和華新街的新生活魅力與文化亮點。

華新街長期聚集眾多緬甸華僑，早已發展為享譽盛名的「南洋觀光美食街」。活動期間除了高僧誦經祈福與特色拍照背板外，民眾更能在一條街上嘗遍東南亞道地美食。點燈文化節成功結合美食、藝文與宗教祈福，帶領市民深入體驗東南亞文化，為新北注入豐富活力。

新北市一年一度的「中和點燈文化節」，今晚在中和區華新街熱鬧登場。圖／中和區公所提供