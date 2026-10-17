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新北鶯歌嘉年華登場 花磚廊道點燈添夜間風情
2026鶯歌嘉年華今天在新北市鶯歌老街登場，推出期間限定「鶯陶花磚廊道」及「鶯歌打卡趣」活動，結合餐車市集、陶藝手作及舞台演出，邀民眾把握假期走訪老街，體驗陶藝文化。
新北市政府經濟發展局長盛筱蓉下午接受中央社記者訪問表示，捷運三鶯線通車後，鶯歌平日人潮增加3至5成，市府透過嘉年華活動，盼吸引民眾深入鶯歌老街、認識在地陶瓷品牌，感受陶藝文化之美。
經發局指出，今年特別在鶯歌老街設置「鶯陶花磚廊道」，以陶瓷花磚及在地圖騰為設計元素，搭配夜間燈串，呈現不同時段的景觀；活動時間延長至晚間8時，讓民眾也能欣賞夜間燈景。
活動期間，民眾在合作商家單筆滿額消費即可參加抽獎，有機會獲得鶯歌特色小禮物；完成「鶯歌打卡趣」指定地點打卡任務，還可兌換限量花磚禮盒。現場另有陶藝手作DIY、餐車市集及舞台表演。
遊客陳先生受訪表示，鶯歌老街人潮明顯比以往還多，適逢假日帶著女友一起逛，還有「新北幣」優惠券，除了老街商家也有市集餐車，逛老街、吃美食、玩陶藝，是不錯的假期休閒。
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