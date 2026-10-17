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2026新北山客尞尞客庄產業節登場 首攜中央大學發表客家新書

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北山客尞尞客庄產業節登場，更首度攜手國立中央大學發表「點亮新北客家：都會客家的發展與想像」專書。圖／新北市客家事務局提
新北山客尞尞客庄產業節登場，更首度攜手國立中央大學發表「點亮新北客家：都會客家的發展與想像」專書。圖／新北市客家事務局提

一年一度的「2026新北山客尞尞客庄產業節」今在新北市客家文化園區隆重登場。新北市客家事務局持續深化「山客尞尞」地方品牌，今年獲得客家委員會40萬元補助，並結合市府資源，串聯青年、社區、學界與在地產業力量。

新北客家事務局局長劉冠吟、三峽區長施玉祥及在地里長、青農與地方創生團隊皆到場參與，現場不僅推出「山客通訊室」主題展、山道風土餐桌及走讀小旅行，更首度攜手國立中央大學發表「點亮新北客家：都會客家的發展與想像」專書，展現產官學合作的豐碩成果。

客局長劉冠吟表示，「尞尞」在客家話中意指「來坐坐、來聊聊」。「山客尞尞」源自三峽山林的走讀與小旅行，如今已發展為結合展覽、風土餐桌、在地產業及文化體驗的特色品牌。新北客家不單存在於傳統客庄，更散落於城市與山林間，透過在地職人、返鄉青年、農產及故事串聯，能讓客家文化重新走入大眾視野。

今年與中央大學合作推出的新書，由教授王保鍵主編，從三峽山區實踐、北海岸記憶到都會客家等多重面向梳理脈絡，讓學術成果與地方創生接軌，為文化傳承點亮知識之燈。

中央大學副校長陳文逸與陽明交通大學榮譽教授張維安等學者指出，新北市融合老客與新客，是觀察都會客家發展的極佳場域，希望透過本書讓讀者跳脫傳統框架，看見新北客家的全新意象。

除學術發表外，今年策展以「山道生活指南」為概念，沿台7乙線、北114線及北110線串聯聚落與產業。「山客通訊室」主題展呈現茶葉、綠竹筍、蜂蜜、藍染等產業，並收錄青年返鄉故事；市府亦與返鄉青年規劃5條走讀路線，涵蓋隘勇線、伯公信仰、採筍、養蜂及茶產業，帶領民眾用腳步探索地方脈絡。

大受好評的「山道風土餐桌」限定餐宴亦同步亮相，串聯三峽區農會、甘樂茶事等在地夥伴，將綠竹筍、苦茶油、柑橘及蜂蜜等食材入菜，推出「茶油清香綠竹筍」、「原客桔香豬排麵」及「酸藤蜜香提拉米蘇」等特色佳餚，搭配歌手演出與說菜介紹，讓視覺與味覺同時體驗山林風味。市府表示，未來將持續以三峽為基地，整合各界資源，將在地故事轉化為全新文化與產業動能。

親子共同體驗絲瓜括香片手作。圖／新北市客家事務局提供
親子共同體驗絲瓜括香片手作。圖／新北市客家事務局提供

新北市客家事務局長劉冠吟向大家介紹今日餐宴的菜品及店家。圖／新北市客家事務局提
新北市客家事務局長劉冠吟向大家介紹今日餐宴的菜品及店家。圖／新北市客家事務局提

以三峽山客為主題設計主題市集，規劃親子體驗主題活動。圖／新北市客家事務局提供
以三峽山客為主題設計主題市集，規劃親子體驗主題活動。圖／新北市客家事務局提供

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