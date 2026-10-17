新北歡樂耶誕城11/13開城 板橋天橋燈飾搶先亮相

2026年新北歡樂耶誕城將於11月13日開城，主燈區仍設於板橋區，活動至12月27日，為期45天。板橋車站及新北市政府周邊陸續布置燈飾，天橋上的特色燈景提前亮相，引起民眾關注。

新北市政府觀光旅遊局今天告訴中央社記者，今年新北歡樂耶誕城預計11月13日開燈，至12月27日結束，透過大型耶誕樹、特色燈飾及主題裝置，營造節慶氛圍，主要燈區涵蓋新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場。

新北歡樂耶誕城也是新北市重要的冬季觀光活動，今年9月觀光旅遊局赴日本參加旅展時，也將耶誕城列為主要推薦項目之一。距離開城還有近1個月，板橋車站及市府周邊已陸續出現耶誕樹與燈飾。

新北市職業訓練成果展今天在市民廣場熱鬧登場，府中商圈則舉辦「新北好市節」及「Young Young都來街頭玩」活動。不少民眾發現，通往大遠百的新站路天橋已布置綠色拱形花廊，搭配粉紅色花朵，形成醒目的綠色隧道；附近的新府路天橋則設置橘紅色光廊，吸引民眾拍照，也讓人期待今年耶誕城的其他燈景。

新北市長侯友宜9月在市議會市政總質詢時表示，今年歡樂耶誕城主場仍在板橋，另將設置6個附屬燈區，分別位於淡水、中和、鶯歌、三重、新莊及新店區，希望分散人潮，讓不同地區的民眾也能感受耶誕氣氛。