快訊

陸製晶片快追上美國？ 英特爾陳立武：其實沒落後太多

無視醫勸…「真人芭比」砸重金第6度隆乳 胸部飆至4公升：感覺快爆炸

評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

新北歡樂耶誕城11/13開城 板橋天橋燈飾搶先亮相

中央社／ 新北17日電

2026年新北歡樂耶誕城將於11月13日開城，主燈區仍設於板橋區，活動至12月27日，為期45天。板橋車站及新北市政府周邊陸續布置燈飾，天橋上的特色燈景提前亮相，引起民眾關注。

新北市政府觀光旅遊局今天告訴中央社記者，今年新北歡樂耶誕城預計11月13日開燈，至12月27日結束，透過大型耶誕樹、特色燈飾及主題裝置，營造節慶氛圍，主要燈區涵蓋新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中廣場。

新北歡樂耶誕城也是新北市重要的冬季觀光活動，今年9月觀光旅遊局赴日本參加旅展時，也將耶誕城列為主要推薦項目之一。距離開城還有近1個月，板橋車站及市府周邊已陸續出現耶誕樹與燈飾。

新北市職業訓練成果展今天在市民廣場熱鬧登場，府中商圈則舉辦「新北好市節」及「Young Young都來街頭玩」活動。不少民眾發現，通往大遠百的新站路天橋已布置綠色拱形花廊，搭配粉紅色花朵，形成醒目的綠色隧道；附近的新府路天橋則設置橘紅色光廊，吸引民眾拍照，也讓人期待今年耶誕城的其他燈景。

新北市長侯友宜9月在市議會市政總質詢時表示，今年歡樂耶誕城主場仍在板橋，另將設置6個附屬燈區，分別位於淡水、中和、鶯歌、三重、新莊及新店區，希望分散人潮，讓不同地區的民眾也能感受耶誕氣氛。

歡樂耶誕城 板橋 燈飾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「新北好市節」開幕 連續2天都有活動

大小朋友嗨翻！史努比降臨2026桃園萬聖城 安排多場人偶見面會

新北環狀線轉乘「更近一步」！優化轉乘動線 板橋站新增出入口上梁 預計2027年下半年啟用

不給糖就搗蛋 全台十大萬聖節人氣活動出爐

相關新聞

艋舺公園啟用開園 蔣萬安盼開啟萬華嶄新篇章

台北市長蔣萬安今天出席「艋舺公園開園啟用典禮」時表示，艋舺公園擁有超過百年歷史，不僅是台北城市發展的縮影，更是萬華重要的在地地標，與具指標性的信仰中心龍山寺有著深厚淵源。他上任後持續走訪萬華、傾聽地方心聲，針對地方期待公園改造、注入新生命的建議，經多次討論及整體規劃，投入經費進行改造工程，讓百年地標煥然一新，期盼進一步帶動地方發展，開啟萬華嶄新篇章。

2026新北山客尞尞客庄產業節登場 首攜中央大學發表客家新書

一年一度的「2026新北山客尞尞客庄產業節」今在新北市客家文化園區隆重登場。新北市客家事務局持續深化「山客尞尞」地方品牌，今年獲得客家委員會40萬元補助，並結合市府資源，串聯青年、社區、學界與在地產業力量。

新北美術館展 來看戰後憤青李石樵

從前輩藝術家畫作，窺見當年時代。新北市美術館舉辦「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」和「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」雙展，前者以藝術家的社會實踐角度策展，後者首度展出板橋林家花園家族第六代藝術家不為人知的作品。

「新北好市節」開幕 連續2天都有活動

「2026新北好市節」今天在板橋府中廣場開幕，共有40攤市場人氣美食進駐，現場並規畫主題特展、舞台表演及集章換好禮等活動，今、明2天都有活動，新北市政府歡迎民眾周末到府中廣場感受市場的熱情與美味。

閱讀減碳！新北市圖啟動館舍碳盤查 2026新北綠讀打造永續新日常

為將永續行動落實於日常，新北市立圖書館正式啟動館舍溫室氣體碳盤查，並於今日發表「2026新北綠讀READCYCLE」系列活動。新北市圖從館務減碳、閱讀資源循環到永續閱讀推廣著手，預計於今年11月中旬前完成轄下所有館舍碳盤查，建立整體碳排基準，作為研擬淨零排放策略的重要依據，讓圖書館成為實踐永續與串聯城市生活的重要場域。

北市都更新政 整合門檻降到50%

台北邁入大都更時代，市長蔣萬安昨宣布兩項新政，包含公辦都更「七五九九」專案整合門檻降低成「五○九九」，第一階段整合意願從百分之七十五降到百分之五十，及大街廓面積都更，凡鄰近捷運站或水岸周邊的三千平方公尺以上基地，基準容積從百分之二二五提高至百分之三百，並導入托育、長照等公共服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。