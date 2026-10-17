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新北美術館展 來看戰後憤青李石樵

聯合報／ 記者何定照／即時報導
前輩畫家楊三郎在台灣現代舞先驅蔡瑞月受丈夫白色恐怖牽連坐監出獄後，力邀她擔任模特兒，畫了《天鵝湖》（圖）等作。記者何定照／攝影
前輩畫家楊三郎在台灣現代舞先驅蔡瑞月受丈夫白色恐怖牽連坐監出獄後，力邀她擔任模特兒，畫了《天鵝湖》（圖）等作。記者何定照／攝影

從前輩藝術家畫作，窺見當年時代。新北美術館舉辦「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」和「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」雙展，前者以藝術家的社會實踐角度策展，後者首度展出板橋林家花園家族第六代藝術家不為人知的作品。

「畫外拓徑」由藝術史學者白雪蘭策畫，展覽探討李梅樹、楊三郎、李石樵三人如何在1945年前後的時代變局中，透過地方文化、藝術組織與美術教育，為台灣藝術發展開拓不同道路。例如李梅樹長年主持三峽祖師廟重建；楊三郎透過臺陽美術協會等，為藝術家建立發表平台；李石樵創立不收費的畫室。

畫展中也可見藝術家透過作品，暗暗傳達所思。例如李石樵著名的《市場口》，透過穿旗袍的時髦女性與周遭窮苦人們，傳遞當年階級差異；《建設》中洋派打扮的建築師也與周圍勞力對映。白雪蘭指出，一旁賣菸小販暗喻導火線起於取締私菸的二二八事件。

此外，《避難》畫中削瘦人們，同樣傳達當時社會創傷；名為《田家樂》的畫作中，人們反諷地臉上一片哀淒，白雪蘭也認為是李石樵以畫表示心中所感。楊三郎則在台灣現代舞先驅蔡瑞月受丈夫白色恐怖牽連坐監出獄後，力邀她擔任模特兒，一連畫了《舞孃》與《天鵝湖》等作。

「凝眸宇宙」由藝術史學者林育淳策展，展出來自林克恭家屬慷慨捐贈的345件作品，完整呈現他從住在廈門鼓浪嶼「菽莊花園」的童年，到遠赴英國及歐洲受教育，之後輾轉於廈門、香港、澳洲，1949年底定居台灣投入近20年藝術教育的創作人生。雙展展至明年2月14日。

前輩畫家李石樵《建設》（圖）中，洋派打扮的建築師與周圍勞力對映，一旁賣菸小販暗喻導火線起於取締私菸的二二八事件。記者何定照／攝影
前輩畫家李石樵《建設》（圖）中，洋派打扮的建築師與周圍勞力對映，一旁賣菸小販暗喻導火線起於取締私菸的二二八事件。記者何定照／攝影

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