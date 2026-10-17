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慘遭行政、司法欺凌 媒體人質疑國會尊嚴何在？引發憲政爭議

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
立法院三讀通過的法案，沒有民意基礎的行政院長可以任意不副署；就算立法通過了，沒有民意基礎的法官也可以隨便增加殺死三人才算罪行重大的內涵。照片為卓榮泰院長臉書截圖
立法院三讀通過的法案，沒有民意基礎的行政院長可以任意不副署；就算立法通過了，沒有民意基礎的法官也可以隨便增加殺死三人才算罪行重大的內涵。照片為卓榮泰院長臉書截圖

立法院三讀通過的法案，沒有民意基礎的行政院長可以任意不副署；就算立法通過了，沒有民意基礎的法官也可以隨便增加殺死三人才算罪行重大的內涵。媒體人陳冠宇在《聚論壇》質疑：這種國會，還有尊嚴嗎？

陳冠宇表示，台灣當前的憲政困境，在於人民選出的立法院，慘遭行政、司法欺凌。立法院通過的法案，總統依《憲法》第72條應於十日內公布；公布時依第37條須經行政院長副署。行政院若認為法案窒礙難行，憲法已設有覆議程序；覆議遭立法院以全體立委二分之一維持原案後，行政院長依增修條文「應即接受該決議」。

陳冠宇說，問題的核心是：副署究竟是行政院對法案合憲性與執行責任的最後把關，還是可以在覆議失敗後，轉化為另一道實質否決權？若行政院可一再不副署，使國會多數完成三讀的法律長期無法生效，等於把憲法上的覆議機制，變成行政權的「第二次否決」。這不僅讓立法權被架空，也使選民透過國會表達的意志，在制度末端被行政裁量吸收。

當然，不能簡化為「行政院一定違憲」。憲法第37條確實賦予副署制度，也有學者主張，行政院長基於憲法忠誠，對明顯違憲、侵害行政權的法案得拒絕副署；憲法並未明文寫出「不得拒絕」。 

陳冠宇認為，正因這是憲政漏洞或高度爭議地帶，更不應由行政院單方擴張解釋，而且反覆、隨意操作。合憲與否，應循憲法訴訟、機關爭議等司法途徑釐清，而不是以行政機關的自我判斷取代憲法法庭。

陳冠宇進一步指出，在司法方面，駭人聽聞的土城殺妻及小姨案，引發「殺三人以上才能判死」的爭議。新北地院將憲法法庭113年憲判字第8號所稱殺害「多人」，解釋為接近「多數人」，並認為單就人數而言須達三人以上，才可能該當死刑所要求的「犯罪情節最嚴重」。陳冠宇強調，有這種喜愛自行創設法律的法官，還需要國會立法嗎？

陳冠宇認為，憲判8並未明文設下「三人門檻」，而是要求綜合動機、目的、手段、結果、危害程度與是否特別殘酷等因素判斷。 若法官把例示性的量刑考量，變成僵化的數人標準，確實有逾越裁判界限、自行增加死刑適用條件之虞；檢方也已上訴挑戰此一見解。

陳冠宇感嘆，這兩件事看似分屬行政、司法，實則指向同一病灶：當權力機關以「憲法忠誠」或「憲法價值」為名，實質凌駕了真正有民意基礎的立法，已經是改寫憲政規則，人民看到的不是法治，而是權力的任意性。國會的尊嚴，不是來自立委人數多寡，而是來自其立法結果能依憲法程序生效、被尊重與被執行。司法的尊嚴，也不是來自判決引經據典，而是來自忠實適用法律與憲法解釋，不替社會創造新的門檻。

陳冠宇說，民主國家，民意至上。當真正有民意基礎、代表民意的國會，被行政與司法任意踐踏，人民的選票與民主精神，已經淪一場笑話。

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