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「新北好市節」開幕 連續2天都有活動

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「2026新北好市節」今天在板橋府中廣場開幕，共有40攤市場人氣美食進駐，現場並規畫主題特展、舞台表演及集章換好禮等活動，今、明2天都有活動，新北市政府歡迎民眾周末到府中廣場感受市場的熱情與美味。圖／新北市政府提供
「2026新北好市節」今天在板橋府中廣場開幕，共有40攤市場人氣美食進駐，現場並規畫主題特展、舞台表演及集章換好禮等活動，今、明2天都有活動，新北市政府歡迎民眾周末到府中廣場感受市場的熱情與美味。圖／新北市政府提供

「2026新北好市節」今天在板橋府中廣場開幕，共有40攤市場人氣美食進駐，現場並規畫主題特展、舞台表演及集章換好禮等活動，今、明2天都有活動，新北市政府歡迎民眾周末到府中廣場感受市場的熱情與美味。

市長侯友宜指出，市政府自108年推動市場翻新計畫以來，已投入70億元完成15座市場改造，並持續推動10座市場新改建工程，持續從硬體環境、空間機能到服務品質全面升級，將傳統市場換上新面貌，讓熟悉的人情味繼續留下來，也讓市場從單純的採買場所，轉型為結合消費、文化、休閒與社區交流的生活場域。

經濟發展局長盛筱蓉介紹，「新北好市節」除集結新北市場與夜市人氣攤商，更邀請臺北、基隆及桃園優質攤商共襄盛舉，將各地特色美食匯聚府中，讓民眾不用奔波各地，就能一次品嘗不同城市的經典滋味。

2天活動自上午11時至晚間7時，白天在板橋府中廣場，晚上則由板橋新興夜市、湳雅夜市與鶯歌龍鳳夜市推出「好市接力，從白天逛到黑夜」活動，只要於新興夜市及湳雅夜市消費，即送限量精美小禮物，另在龍鳳夜市現場追蹤「鶯歌龍鳳夜市」臉書粉絲專頁並填寫問卷，亦可獲得限量復古茄芷袋。

當日攜帶10個以上資源回收物，還可兌換水晶肥皂、環保洗手乳及洗碗精補充包等實用環保好禮。

「2026新北好市節」今天在板橋府中廣場開幕，共有40攤市場人氣美食進駐，現場並規畫主題特展、舞台表演及集章換好禮等活動，今、明2天都有活動，新北市政府歡迎民眾周末到府中廣場感受市場的熱情與美味。圖／新北市政府提供
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