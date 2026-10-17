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閱讀減碳！新北市圖啟動館舍碳盤查 2026新北綠讀打造永續新日常

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「2026新北綠讀READCYCLE」系列活動正式起跑，讓圖書館不只是閱讀的空間，也成為實踐永續。圖／新北市立圖書館提供
「2026新北綠讀READCYCLE」系列活動正式起跑，讓圖書館不只是閱讀的空間，也成為實踐永續。圖／新北市立圖書館提供

為將永續行動落實於日常，新北市立圖書館正式啟動館舍溫室氣體碳盤查，並於今日發表「2026新北綠讀READCYCLE」系列活動。新北市圖從館務減碳閱讀資源循環到永續閱讀推廣著手，預計於今年11月中旬前完成轄下所有館舍碳盤查，建立整體碳排基準，作為研擬淨零排放策略的重要依據，讓圖書館成為實踐永續與串聯城市生活的重要場域。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，「2026新北綠讀READCYCLE」以閱讀（READ）與循環（CYCLE）為核心。在營運減碳方面，今年底前將全面汰換轄下館舍傳統燈具為LED燈，預估節電率達19.22%；總館6台手扶梯增設怠速系統可省電15%，並同步汰換老舊空調設備，大幅提升能源使用效率。

跨界合作方面，新北市圖與臺北遠東通訊園區「Tpark for Tomorrow」合作設置好書交換攤位，於10月17日至23日展覽期間完成指定關卡可獲購物折價券；10月17日至31日至市圖路易莎門市自備環保杯，亦享飲品折扣。此外，後埔國小學生更發揮創意，將淘汰舊書轉化為「知識共生樹」藝術裝置，賦予二手資源新生命。

今日同步登場的「永續市集」集結20個特色攤位，提供二手書交流、綠色商品與舊物改造體驗。總館與22區分館亦設置「永續閱讀專區」，並推出親子講座、咖啡渣香牌工作坊及55場分館永續活動，引導市民從食衣住行實踐低碳生活。詳細活動資訊請至新北市立圖書館官網查詢。

好書交換活動，讓閱讀資源重新循環，也讓好書找到下一位知音。圖／新北市立圖書館提供
好書交換活動，讓閱讀資源重新循環，也讓好書找到下一位知音。圖／新北市立圖書館提供

原本將被淘汰的閱讀資源，成為「知識共生樹」藝術創作。圖／新北市立圖書館提供
原本將被淘汰的閱讀資源，成為「知識共生樹」藝術創作。圖／新北市立圖書館提供

全市精選近3萬冊過期期刊販售，一大早就吸引眾多民眾。圖／新北市立圖書館提供
全市精選近3萬冊過期期刊販售，一大早就吸引眾多民眾。圖／新北市立圖書館提供

減碳 永續 閱讀

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