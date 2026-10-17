北市都更新政 整合門檻降到50%

台北邁入大都更時代，市長蔣萬安昨宣布兩項新政，包含公辦都更「七五九九」專案整合門檻降低成「五○九九」，第一階段整合意願從百分之七十五降到百分之五十，及大街廓面積都更，凡鄰近捷運站或水岸周邊的三千平方公尺以上基地，基準容積從百分之二二五提高至百分之三百，並導入托育、長照等公共服務。

蔣萬安昨率副市長張溫德等人開記者會，他細數上任後推動都更八箭四年成果，公辦都更第一階段門檻從原本百分之九十降至百分之七十五，都更報核量是上任前二點四倍、是其他五都加總的一點三倍，指標性都更案包含信維整宅、虎林街六十巷，另有老舊建物加裝電梯，案件數是過去四點二倍且全國之冠，都看到台北市進入大都更時代。

蔣萬安說，第一階段最困難，面對產權複雜、戶數過多時，得花多年在住戶間協調、溝通、整合，降到百分之五十以後，相信未來加速都更，更多指標性或潛在地區都更可快速地推進。預計一二一四點二六公頃更新地區直接受惠。

蔣萬安指出，二是只要是三千平方公尺大面積，而且在捷運場站或水岸周邊，就給予基準容積二二五提高到三百，部分可導入包括托育、長照機構、圖書館、運動中心、幸福住宅等各項的公共設施。透過大街廓都市更新，結合交通便利的捷運場站週邊，導入便利的交通運輸，打造像法國巴黎的「十五分鐘生活圈」。

媒體也問，如果門檻降低，會不會有案量囤積的問題？蔣萬安說，都更處會增加將近一倍的人力，加速審查，預期是一○五人。

張溫德表示，民間業者推動規模面積愈大的都更案，其實更辛苦，當基準容積提升，就會有動能推進整合。但基準容積提升不是沒代價，部分需提供公共服務。捷運場站周邊五百公尺範圍內或淡水河、新店溪等水岸第一排的街廓，目前兩個示範區為市府率先投入。

他舉例，捷運行天宮站附近的一殯原址新建中山行政園區後，現有中山區行政中心遷入，該處再公辦都更，活化市地。