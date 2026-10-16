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2026新北市紀錄片獎得獎名單揭曉 侯友宜：新北紀錄片邁向國際

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「2026新北市紀錄片獎」今日舉行頒獎典禮。圖／新北市府提供
「2026新北市紀錄片獎」今日舉行頒獎典禮。圖／新北市府提供

「2026新北紀錄片獎」今天舉行頒獎典禮，今年首獎由深度探討臺灣西岸風力發電議題的「風影下的島嶼」奪得；第二名、第三名分別為「向地人生」與「Investigation: City of Pipes」，評審團特別獎則由「探墓厝」獲選。備受矚目的「2026新北市紀錄片獎影展」將於明日正式登場，得獎作品均將進行首映，邀請民眾免費報名觀影，一同感受紀實影像的獨特魅力。

新北市長侯友宜表示，「新北市紀錄片獎」邁入第16年，已從最初的創作競賽，發展為結合專業培力、放映推廣及國際交流的平台。新北市紀錄片獎不只是一個獎項，更是陪伴無數創作者成長並走向國際的重要支持。感謝16年來所有創作者、評審與合作夥伴的共同努力，讓新北市成為臺灣紀錄片的重要創作基地。

新北市新聞局長李利貞指出，新北市紀錄片獎近年積極拓展海外交流，陸續與坎城影視節展、新加坡華語電影節、波士頓臺灣影展、溫哥華臺灣電影節及泰國台灣影展合作。繼去年於波士頓臺灣影展首度推出「新北日」專屬放映場次後，今年更將「新北日」延伸至2026泰國台灣影展，透過專場映演讓國際觀眾深刻認識臺灣作品，持續樹立新北市紀錄片獎的國際品牌形象。

今年決審評審團陣容強大，由臺灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎得主李道明、國家文藝獎得主柯金源與黃明川、金馬及金鐘獎最佳剪輯雷震卿，以及公視「紀錄觀點」資深製作人蘇啟禎等五位專家組成。決審評審團代表雷震卿表示，本屆參賽作品題材豐富，創作者從多元視角深耕臺灣社會、土地與生活，展現出敏銳的觀察力與深刻思考，呈現許多極具價值的時代故事。

新聞局說明，明日開跑的「2026新北市紀錄片獎影展」將進行至11月6日止。今年以「來自世界的迴響」為主題，放映內容包含13部本屆優選作品首映及12部國內外紀實長片，共規畫18場主題放映與12場映後座談，所有場次皆免費開放報名。活動詳情請至官方網站（http://www.doc.ntpc.gov.tw）或 Facebook 粉絲專頁「感動，無所不在」查詢。

新北 紀錄片 侯友宜

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