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台北仁濟院重陽敬老餐會 陪伴300長輩迎新時光

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
台北仁濟院董事長林明成分送紅包。記者陳柏亨／攝影
台北仁濟院董事長林明成分送紅包。記者陳柏亨／攝影

重陽節將至，台北仁濟院今天在台北茹曦飯店舉辦第16屆重陽敬老餐會，以「光影留聲機，點亮新時光」為主題，邀請台北市萬華、大同及中正區近300名長者參與。活動安排行進管樂隊、青年舞團、樂團演唱及馬戲特技等表演，並致贈重陽敬老紅包，透過懷舊元素與多元展演，陪伴長者歡度佳節。

台北仁濟院董事長林明成表示，連續16年舉辦敬老餐會，不僅是向長者表達祝福，也希望肯定志工及院內同仁長期投入服務的付出，讓長者能與老朋友相聚、享用美食、欣賞表演，留下值得回味的共同記憶。

今年餐會以懷舊與創新為主軸，透過「光影留聲機」喚起長者對青春歲月的回憶，再以「點亮新時光」傳達熟齡生活仍有無限可能。開場安排行進管樂隊及儀隊鼓，呼應長者記憶中的校園儀隊與行進樂隊；馬戲特技演出則重現廟口、野台戲及老戲院的童年娛樂場景，下半場並邀請歌手張秀卿演唱經典台語歌曲。

林明成指出，隨著台灣邁入超高齡社會，如何促進健康老化、建立社區支持網絡，已成為長照服務的重要課題。除了舉辦節慶活動，仁濟院也持續推動多元長者服務，包括安排志工定期探訪獨居長者、提供失能者送餐服務，以及透過體能促進、生命探索與多元學習等「身心活化課程」，鼓勵長者走出家門、參與社區活動，維持身心活力。

仁濟院也正籌設仁濟萬華日間照顧中心，預計於2027年1月底前開幕。中心規畫三大特色，包括運用頂樓、四樓陽台及一樓圍牆空間打造綠意環境，結合園藝活動，提供長者接觸自然的機會；導入AI科技輔助認知與運動訓練，記錄訓練資料，作為服務規畫及家屬了解長者狀況的參考；並透過室內空間與色彩設計，營造舒適環境，搭配常態性活動，增加社區居民交流機會。

青年舞團熱舞，現場氣氛溫馨熱鬧。記者陳柏亨／攝影
青年舞團熱舞，現場氣氛溫馨熱鬧。記者陳柏亨／攝影

台北仁濟院董事長林明成表示，敬老餐會不僅是向長者表達祝福，也是肯定志工及院內同仁的長期投入。記者陳柏亨／攝影
台北仁濟院董事長林明成表示，敬老餐會不僅是向長者表達祝福，也是肯定志工及院內同仁的長期投入。記者陳柏亨／攝影

歌手張秀卿演唱經典台語歌曲。記者陳柏亨／攝影
歌手張秀卿演唱經典台語歌曲。記者陳柏亨／攝影

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