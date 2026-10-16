汐止區宏正青山盃羽球賽熱血開幕 300小將揮拍開打

汐止區宏正青山盃羽球邀請賽今年邁入第六屆，吸引了包括青山國中小、金龍國小以及崇德國小選手參加，而今年特地邀基隆的學校以及增設了社會組，吸引不同世代的羽球愛好者共襄盛舉，今(16)日，在青山國中小校長、宏正科技等贊助單位一起開球後，一群熱愛羽球的國中小選手們揮拍開打。

宏正自動科技深耕地方，長期支持並冠名贊助「宏正青山盃羽球邀請賽」，精彩賽事在青山國中小體育館熱血開幕，歷經五屆的推動，已經逐步成為汐止地區具有指標性的羽球盛會，更是許多小選手人生中的第一場正式比賽。

宏正青山盃提供年輕選手交流切磋、累積實戰經驗的舞台，今年賽事規模再升級，賽期由兩天延長到三天，在10月16日到18日舉行，除了延續國小、國中學生組及親子組賽事，更首度增設社會組雙打，吸引不同世代的羽球愛好者共襄盛舉。比賽現場氣氛熱烈，清脆的擊球聲與場邊觀眾的加油聲此起彼落，讓整座體育館充滿活力。

青山國中小校長陳衍鈴表示，今天是第六屆的宏正青山盃，感謝宏正自動科技長期贊助汐止區辦理這麼好的比賽，也很感謝百弘體育以及飛馭運動給予大力贊助，希望未來在青山國中小做為汐止區的羽球基地，繼續推展羽球運動，讓汐止的孩子們都能夠在羽球上發光發熱。

宏正自動科技永續發展組專員黃珮瑄提到，宏正青山盃已經邁入第六屆，跟青山國中小一直有非常好的合作，也希望讓孩子能夠感受到羽球的魅力以及對身心的發展，給予更多在地的支持。

青山國中小學生說，一開始是喜歡在家裡打球，上學一年級後，就知道學校有羽球隊，很開心加入，一直打到現在，這次參加比賽感覺非常興奮，期待上場打球。

崇德國小學生也說，之前是喜歡打棒球，之後就對羽球產生了興趣，就跑來打羽球，這次宏正青山盃是自己初次比賽，希望可以拿到很好的成績。

這次羽球賽，吸引了包括青山國中小、金龍國小以及崇德國小選手參加，而今年還特地邀基隆的學校同場競技，賽程約有500場次。