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汐止區樂活健康同樂會 長輩打鼓、跳舞大秀才藝

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
成果發表會提供一個舞台讓長輩將平時學的才藝和大家一起分享。圖／觀天下有線電視提供
成果發表會提供一個舞台讓長輩將平時學的才藝和大家一起分享。圖／觀天下有線電視提供

歲末年終，汐止區3個銀髮據點近200位的長輩，今(16)日齊聚在大同圖書館演藝禮堂，參加樂活健康同樂成果發表會，長輩們當天動靜皆宜，除了現場有國畫展，另外還帶來熱情有活力的太鼓、非洲鼓、排舞表演，大秀歌舞才藝

中華身心促進發展協會邀請了汐止區3個銀髮據點，在大同圖書館演藝禮堂舉辦樂活健康同樂成果發表會，長輩們動靜皆宜，不但會打鼓，大同站國畫班則是將他們的學習成果佈置在會場，不輸專業的畫工，吸引不少人佇足欣賞。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，希望能夠一年一度辦一次成果展，因為這是給長輩一個舞台，增加他們的自信心，不止年輕人可以上台表演，自己也是可以的，在同樂的過程中，也可以邀請兒女一起來，現場氣氛熱鬧又溫馨。

這些長輩們，平時都會就近在里內的銀髮據點上課學習，除了動建康訓練肌耐力，也學了好多才藝，今年再次將銀髮據點集合起來做成果發表，讓長輩們都可以上台大秀才藝，大家都好開心，勁歌熱舞，活力十足，有長輩真的多才多藝，一個人就表演了三場。

長輩說今天很努力在表演，參加了太鼓、還有排舞、海草舞，很喜歡成果展，提供一個舞台讓大家可以將平時學的才藝，和大家一起分享，第一次上舞台演出，很開心。

汐止 長輩 才藝

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