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淡水區鄧公國小越野賽跑鄞山寺尋根 首創科技條碼計時

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
此次賽事首度導入「刷條碼計時」系統，每位參賽小選手將配戴專屬條碼，完賽瞬間即可透過感應設備精準紀錄成績。圖／紅樹林有線電視提供
此次賽事首度導入「刷條碼計時」系統，每位參賽小選手將配戴專屬條碼，完賽瞬間即可透過感應設備精準紀錄成績。圖／紅樹林有線電視提供

一場結合歷史傳承、科技創新與在地情懷的校園體育盛事，新北市淡水區鄧公國小具體實踐「尊重、關懷、活力、宏觀」的學校願景，舉辦「五、六年級越野賽跑」。這不僅是孩子們展現青春「活力」，今年更由校方與社區領袖親自領跑，為賽事注入強大的支持與動能。

鄧公國小校長顏顯權表示，透過這次科技導入，條碼計時更精準 為了提升賽事品質，今年的越野賽跑也作了數位化的創新升級。主辦單位在六年級男生、五年級女生賽事組別中，首度導入「刷條碼計時」系統。每位參賽小選手將配戴專屬條碼，完賽瞬間即可透過感應設備精準紀錄成績。這項科技的結合，大幅提升了計時的準確性與公平性，給予學生具備現代專業感的參賽體驗。

鄧公國小越野賽跑自民國88年開辦，已成為歷屆校友與師生共同的珍貴回憶。今年賽事迎來一大亮點，將由鄧公國小校長顏顯權、新任家長會長楊凱清，以及鄧公里長邱美津共同帶領五、六年級的小選手們熱血領跑！鄧公志工隊共同全力支援，交通警察也在這條賽道上維護安全。從賽道沿線的交通安全維護到熱情的補給加油，親師生與社區緊密結合，共同為小選手們構築最安全的賽道，展現了無比凝聚的社區人情味。

淡水 越野

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