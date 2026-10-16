淡水區路口路緣石頻遭大車壓壞 議員會勘要求改善

為改善新北市淡水區觀海路與中正路二段路口的交通安全及道路設施損壞問題，新北市議員鄭宇恩邀集相關單位前往該路口進行現場會勘。該路口由於大型車輛頻繁進出，轉彎時往往因為內輪差及視線死角，導致轉角處的路緣石經常被大車輾壓破壞。這不僅造成公共設施的頻繁耗損與市容破壞，碎裂的路緣石塊及不平整的邊緣，更對當地行人與機車騎士的通行安全構成極大的潛在威脅。

為徹底解決此問題，市議員鄭宇恩指出，已要求市府交通局與養工處等相關局處重新評估該路口的轉彎半徑與標線劃設，並研議是否增設防撞桿或調整行人穿越道退縮等具體措施。

鄭宇恩強調，維護市民的用路安全是首要任務，路緣石的修補只是治標，必須從工程設計與交通動線上進行治本的改善。未來她將持續督促市府相關局處盡速提出改善方案並完成施工，以確保大車轉彎不再壓毀路緣石，還給淡水鄉親一個安全、安心的交通通行環境。