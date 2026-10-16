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瑞芳高工金手基地啟用 深化室內設計實作培訓

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工金手基地啟用後，將透過反覆練習與競賽準備，培養學生設計思考、實作能力及解決問題的能力。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工金手基地啟用後，將透過反覆練習與競賽準備，培養學生設計思考、實作能力及解決問題的能力。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳高工室內空間設計科金手基地今(16)日揭牌啟用，未來將以技能競賽選手培訓為核心，結合設計實作與專利申請，協助學生精進專業技能、發揮創意。瑞芳高工是新北市高職唯一設有室內空間設計科的學校，透過基地建置，持續深化技職教育，打造從學習、競賽到創新實作的培育環境。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，室內空間設計科長期投入專業技能培訓，基地啟用後，將透過反覆練習與競賽準備，培養學生設計思考、實作能力及解決問題的能力，並結合專利申請，鼓勵學生將創意轉化為實用技術。

參與金手培訓的學生王藝霈分享，競賽訓練不僅讓她精進技術，也學會面對挫折、接受挑戰並堅持到底；李存羿則表示，透過一次次練習，更體會細心、耐心及團隊合作的重要性。學校長期與國立雲林科技大學合作，透過專業實作與升學銜接，協助學生拓展未來發展方向。

適逢重陽節前夕，活動也邀請在地瑞芳寶珠長照中心長者參與，學生展示高齡友善空間設計模型，並透過陪伴及青銀共餐交流，了解長者的生活需求，將不同使用者的經驗融入設計思考。

瑞芳高工室內空間設計科歷年在全國技能與技藝競賽累計獲得4面金手獎及56人次前三名佳績，並榮獲台灣國際空間設計鈦美獎等獎項，至今輔導學生取得8項國家發明專利。學校將持續透過專業訓練、競賽實戰及創新實作，培育具備設計能力與實務經驗的技職人才。

教育局長張明文表示，技職教育應支持學生將興趣發展為專長，透過扎實訓練，累積升學與就業所需的能力。新北首創「三級培訓」及「6大育成策略」，每年投入千萬元培訓資源及百萬元獎金，建立從基礎學習、專業訓練到競賽實戰的培育體系，讓不同專長的學生都能獲得持續成長的支持。

瑞芳高工

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