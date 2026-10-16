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新北河岸重劃區新建物雨後春筍 北市「水岸都更」終於要推進了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新店溪的華中橋連結台北市萬華區、新北中和區，新北地區可見新建物林立。聯合報系資料照
新店溪的華中橋連結台北市萬華區、新北中和區，新北地區可見新建物林立。聯合報系資料照

北市蔣萬安今天宣布公辦都更降低整合門檻的「5099專案計畫」、「大街廓都市更新」共2項都更新政。副市長張溫德表示，大街廓都更的基準容積從225%提升到300％，不排除納入修法中的TOD3.0，希望提高開發誘因，也促成大同、萬華區水岸地區更新。

下午都更政策記者會由蔣萬安主持，現場宣布2項新政，包含「7599專案計畫」公辦都更案受理意願門檻調降為「5099專案計畫」，第一階段民眾自行整合意願門檻75%降至50％。

二是「大街廓都市更新」，適用對象為住三基地面積3000平方公尺以上且捷運場站或水站周邊地區，基準容積從225%提升至300%，提高開發誘因，但要導入圖書館等公共設施、長照機構等服務機構、社宅或幸福住宅等多元住宅。

張溫德會後說明第二新政，民間業者推動規模面積愈大的都更案，其實更辛苦，當基準容積提升，就會有動能推進整合。但基準容積提升不是沒代價，部分需提供公共服務。  他說，之所以設定3000平方公尺以上，主因是基地規模夠大，才有辦法提供幸福住宅、長照、圖書館、運動中心等公共服務。申設單位可享受到容積放大的效益，也可讓市府的公共服務實現，這是雙贏局面。

張溫德指出，除了基地面積，還要是捷運場站周邊500公尺範圍內或淡水河、新店溪等水岸第一排的街廓，目前兩個示範區為市府率先投入。包含捷運行天宮站附近的一殯原址新建中山行政園區後，現有中山區行政中心遷入，該處再公辦都更，活化市地，並串連圓山創新聚落、松南AI園區成產業廊帶。

他說，南港TOD廊帶則是將南港高工旁0.7公頃用地做公辦都更，蓋新的南港區行政中心，南港區公所原址則公辦都更成未來的商辦總部、商業大樓等用途，並銜接南港轉運站、生技隧道等。

張溫德談及水岸都更，從上游大漢溪、新店溪匯流口的新北板橋、三重、新莊跟台北萬華、中正、大同，過往兩岸看起來都差不多，後來新北板橋、三重等沿著河岸的地區都是重畫區，新建物陸續出現，相形之下，大同、萬華地區建物略顯老舊。

他直言，北市並不是沒有更新工具，經相關規畫與研究，盼鬆綁基本容積等大街廓都更的手段，促成北市發跡最早的大同、萬華等行政區水岸更新。目前淡水河岸整治有目共睹，敦煌碼頭已快完工，接下來新店溪河岸整治會往下做；當河岸有了第二春，也希望堤內跟河岸之間能夠縫合得更好，提升生活品質。

張溫德說，大街廓都更的基準容積提升至300%，曾送都委會研議，未來不排除納入正在修法的TOD3.0。

台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政，包含公辦都更首階段整合門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政，包含公辦都更首階段整合門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影

都更 重畫區 新北 蔣萬安 北市

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