濁水溪裸露地447公頃已大幅改善 東北季風已來水利署將加強揚塵防制

近年受接連颱風影響，濁水溪河道裸露地增加，目前進入東北季風揚塵季，治砂是否持續展開受關注。水利署第四河川分署表示，依衛星影像目前濁水溪河道裸露地約447公頃，已完成第一階段411公頃防制改善，未來將持續加強河道瓶頸段疏浚作業，減少裸露地面積，降低揚塵風險並提升河防安全。

第四河川分署指出，濁水溪揚塵日已由106年的59天降至目前僅剩3天，分別為今年1月11日、3月12日及10月6日。

副署長賴朝鵬表示，為防治濁水溪揚塵，因地制宜採行對應工法，運用水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋3大工法解決；另針對濁水溪河口裸露地，施設汲水設施，當東北季風盛行季節，全日啟動抽水機組定時分區灑水，增加灘地含水量，減緩沙塵飛起。

四河分署說，依10月6日衛星影像，河道裸露面積約447公頃，日前已完成第一階段411公頃防制改善面積，包括水覆蓋、綠覆蓋、河道整理以及建構防洪林帶，成效良好。水利署也於日前公布濁水溪揚塵防制及改善行動方案第4期計畫預計投入4.8億元持續改善揚塵。

四河分署指出，揚塵防制計畫分四期行動方案進行，分別是建立基礎防制、擴大治理量能、建構長效型防制措施及形成系統治理等共3期，目前研擬中的第4期行動方案從116年至119年，工作重心將轉為維護管理及局部改善，考量極端氣候及重大颱洪事件仍具高度不確定性，因此，須預留相關應變及災後復原經費，以維持防制成果。

不過，分署提醒，進入東北季風及枯水期後，河川水位下降，仍可能增加揚塵風險。目前已利用衛星影像及現地巡檢，持續掌握河道及灘地變化，並加強河道瓶頸段疏浚，維持主流路通洪能力，同時減少河道裸露面積。