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濁水溪揚塵累計3天 第四河川分署加強防制

中央社／ 雲林縣16日電

濁水溪揚塵事件日今年至今累計3天，由於進入揚塵主要發生期，經濟部水利署第四河川分署持續加強河道瓶頸段疏浚作業，減少裸露地面積，降低揚塵風險並提升河防安全。

揚塵日由民國106年的59天降到今年截至昨天僅3天，分別為今年1月11日、3月12日及10月6日。

第四河川分署副分署長賴朝鵬表示，為防制濁水溪揚塵，因地制宜採對應工法，運用水覆蓋、綠覆蓋及其他覆蓋解決；濁水溪河口裸露地部分，施設汲水設施，當東北季風盛行季節，全天啟動抽水機組定時分區灑水，增加灘地含水量，減緩沙塵飛起。

第四河川分署依衛星影像判釋結果，目前濁水溪河道裸露地面積約447公頃，已完成首階段411公頃防制改善面積。

因應東北季風季節與枯水期水位下降而可能有揚塵致災風險，第四河川分署說，將利用衛星影像與現地巡檢，定期追蹤檢視河道灘地變化情形，滾動檢討辦理各項揚塵防制措施，並加強河道瓶頸段疏浚作業，確保主流路通洪能力，減少河道裸露地面積，降低揚塵風險並提升河防安全。

水利署日前公布濁水溪揚塵防制及改善行動方案第4期計畫預計投入新台幣4.8億元，持續改善揚塵問題。

第四河川分署說，首期行動方案是建立基礎防制，第2期擴大治理量能，第3期建構長效型防制措施及形成系統治理為重點，研擬中第4期行動方案草案（116年到119年），工作重心將逐步轉為維護管理及局部改善，考量極端氣候及重大颱洪事件仍具高度不確定性，須預留必要應變及災後復原經費，維持既有防制成果。

濁水溪 水利署

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