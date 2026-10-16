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劉美芳警示教師荒危機 呼籲新北落實教權保障與教育改革

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員劉美芳今警示指出教師荒危機，她呼籲新北落實教權保障與教育改革，呼籲市府重視教師會提出的12大政策主軸與108項建議，化解教權失衡困境。圖／劉美芳提供
新北市議員劉美芳今警示指出教師荒危機，她呼籲新北落實教權保障與教育改革，呼籲市府重視教師會提出的12大政策主軸與108項建議，化解教權失衡困境。圖／劉美芳提供

熱門韓劇「鐵拳教育」引發社會對校園秩序與教師權益的高度關注。新北市議員劉美芳今日出席新北市教師會與新北市教育人員產業工會舉辦的「2026新北教育好政點記者會」，她指出該劇爆紅反映出第一線教師不敢管、不敢教的無奈處境。她警示若不即時改善教育環境，恐怕引發「教師荒」國安危機，並強力呼籲市府重視教師會提出的12大政策主軸與108項建議，化解教權失衡困境。

劉美芳強調，保護學生與保障教師絕非二選一。面對陳情、調查、繁重行政與輔導責任，缺乏合理制度與人力支持將導致優秀人才流失。她主張市府應優先建立合理的陳情事件處置機制，明確調查門檻並提供法律支持，避免教師承受不必要的公務與身心壓力。

在教育人力與工作負擔方面，劉美芳建議逐年降低班級人數，朝國小每班25人、國中每班26人目標努力，並提高正式教師編制與建立加班補償制度。此外，她提議調高教師節獎金至至少2000元，並依年齡階梯式提升健康檢查補助最高至8000元；同時提高課後照顧鐘點費，減輕教職負擔。針對校外導護，她主張結合義交等專業人力，免除教師過度負擔。

少子女化應是提升教育品質的契機。劉美芳呼籲，市府應從制度、預算與人力著手，留住優秀師資，讓教師安心教學、學生穩定成長，切實改善新北教育環境。

新北市議員劉美芳今警示指出教師荒危機，她呼籲新北落實教權保障與教育改革，呼籲市府重視教師會提出的12大政策主軸與108項建議，化解教權失衡困境。圖／劉美芳提供
新北市議員劉美芳今警示指出教師荒危機，她呼籲新北落實教權保障與教育改革，呼籲市府重視教師會提出的12大政策主軸與108項建議，化解教權失衡困境。圖／劉美芳提供

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