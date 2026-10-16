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北市大都更時代再推進 蔣萬安宣布新政要打造如巴黎「15分鐘生活圈」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影

台北邁入大都更時代，市長蔣萬安推出「都更八箭」，今在宣布2項新政，包含公辦都更「7599」專案整合門檻降低成「5099」，從75％降到50％，以及大街廓面積都更，凡鄰近捷運站或水岸周邊的3000平方公尺以上基地，基準容積從225％提高至300％，並導入托育、長照等公共服務，讓生活環境更便利、舒適。 

蔣萬安下午率副市長張溫德、秘書長王玉芬、副秘書長俞振華、都發局長簡瑟芳及研考會主委殷瑋，舉行都更政策記者會。

蔣指出，北市現在面臨最嚴峻的挑戰之一是都市更新，並細數上任後推動都更8箭的4年成果，公辦都更第一階段門檻從原本90%降至75%，都更報核量是上任前2.4倍、是其他五都加總的1.3倍，指標性都更案包含信維整宅、虎林街60巷，另有老舊建物加裝電梯，案件數是過去4.2倍且全國之冠，都看到北市進入大都更時代。

蔣萬安宣布2項重要的都更新政策，一是公辦都更案下一階段要讓門檻再降低至50%。他說，上任後，持續走訪基層、聽取民眾的心聲，從90%降到75%已讓所有住戶能夠不用像過去達到高門檻，政府才來協助，現在只要過半住戶同意，市府就馬上幫住戶試算、說明。

他說，第二階段「5099」的2個90，也就是9成住戶同意市府進場試算、9成願意進到下一階段模擬選配；第一階段最困難，面對產權複雜、戶數過多時，確實得花多年在住戶之間的協調、溝通、整合。降到50%以後，相信未來加速都更，更多指標性或潛在地區都更可快速地推進。預計1214.26公頃更新地區直接受惠。

蔣萬安指出，二是大家討論很久的北市基準容積何時可從225%提高到300％，鄰近的新北、桃園等縣市基準容積都比北市高；經市府團隊及專家學者討論後，北市願意提高但有條件的導入更多公共服務，就是「大街廓都市更新」。

他說，只要是3000平方公尺大面積，而且在捷運場站或水岸周邊，就給予基準容積225提高到300，部分可導入包括托育、長照機構、圖書館、運動中心、幸福住宅等各項的公共設施。

蔣萬安表示，透過大街廓都市更新，結合交通便利的捷運場站週邊，導入便利的交通運輸，打造像法國巴黎的「15分鐘生活圈」；河岸邊則希望能夠改造市容，全面翻新整個台北市面貌。

他點出2個示範案例，一是中山行政園區，也就是已拆除的一殯，該處具有區位優勢，並結合圓山創新聚落、松南AI園區，基地面積1.5公頃，包含區公所、運動中心、圖書館 、社福照護及商辦等各項公共服務。  

蔣萬安說，二是位在交通樞紐的南港新行政中心，結合快速發展的商業區塊，老舊的南港行政中心將它遷到南港高工，原址0.7公頃大面積結合周邊全面更新，提高容積來導入金融、商辦等商業服務，再結合高鐵、捷運、轉運站，帶來更便利的生活。

台北市長蔣萬安（中）下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安下午在台北市政府舉行記者會，宣布將推出都更新政。公辦都更首階段門檻降至50%，過半同意即進場試算。記者林伯東／攝影

蔣萬安 都更 台北

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