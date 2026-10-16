北市都更門檻75%降到50%「全國最低」 蔣萬安：人力將增105人

台北市長蔣萬安今公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」。台北市長蔣萬安下午受訪表示，都更門檻從從75%降到50%，目前是全國最低，為了加速審查，市府人力將增加一倍，預期是105人，北市1200多公頃都更地區將直接受惠。

都發局長簡瑟芳表示，目前公辦都更只有台北市在推，「7599專案」是台北市首創的政策，他各都，目前都沒有跟進，台北市持續在政策上做精進，因為市府看到過去推動都更，大家所提出的問題，所以更進一步提出5099的政策。

北市都更門檻，原本「7599」第一階段降為75%，至今已過了3年。蔣萬安說，以案量來說，他上任後這將近4年，平均的都更件數，是上任前的2.4倍。

蔣萬安表示，整個都更整合過程，最耗費時間是因很多住戶大家有不同的意見，民眾最常問的就是「我到底可以分回多少？有沒有需要再出錢？如果出錢會有很大的負擔，還值不值得來參與或同意都更？所以通常在這個考慮猶豫的過程，有很多的不確定性，會讓整個都更案件推進延滯，甚至無法持續往前走。

蔣萬安說，所以他上任之後，從之前的90%門檻大幅降低到75%，這個「門檻」，也就是降到這個門檻，就是公部門就進場來協助住戶，幫忙試算 「你會分回多少」相關權利是如何，由市府來做，其實住戶是很安心、也信任信認的，大幅加快整個都更往前走的速度。

媒體也問，如果門檻降低，會不會有案量囤積的問題？蔣萬安說，都更處會增加將近一倍的人力，將這些案量加速審查，北市推進審查速度，其實很具體的例子，就是像信維整宅，從過去幾十年都一直卡住，但是今天已經公告招商。

他說，還有包括在南機場單元三、單元四，過去即使有相當的進展，但是始終沒辦法往前推，但是現在不只是公告招商完成簽約，廠商將進來就會拆除，馬上更新，所以整個加速，還要包括審議速度跟上，才能夠完成招商簽約，拆除更新。

至於是不是已經找到人力？蔣萬安說，都發局會用增加正式的員額的方式，透過人力增加來加快整個審議的速度，所以接下來包括5099、大街廓的都市更新，市府提前做好人力增補，接下來不只是整個速度快，審議的速度也加快，希望能夠快速讓很多市民的夢想，可以實現。

蔣萬安指出，這個政策，市府已經正在進行相關的程序，很快就會公告，接下來就會實施上路，具體的人力增補之後，目前預期是105人。