經典IP「小王子」降臨碧潭地景藝術節 新店警全面部署維持交通與安全

2026碧潭地景藝術節明天在新北市盛大登場，今年特別引進全球知名經典IP「小王子」，打造充滿純真與藝術氛圍的河岸地景。為因應觀展人潮，新店警分局已全面規劃專案勤務，針對重點路段實施交通疏導與人 flow 管制，並於會場加強機動巡邏，全力確保活動期間周邊交通順暢與民眾安全。

新店警分局指出，活動期間將於北宜路、新店路、光明街及環河路等重要聯外幹道與路口部署警力，並依現場車流動態實施彈性管制。針對河岸公園主展區，亦安排專責機動警力巡邏，提供秩序維護與引導服務。

為維護周邊停車秩序，碧潭東、西岸停車場將嚴格執行「滿場機制」。一旦停車位趨近飽和，即啟動「只出不進」措施，並由現場員警與義交人員引導車輛分流至全聯、馬公公園及親情河濱公園等備用停車場，避免排隊車潮造成主要幹道癱瘓。

新店警分局強調，展區緊鄰捷運新店站，步行即可抵達，建議前往觀賞的民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸工具。同時提醒民眾，觀賞地景藝術時請注意同行孩童與自身安全，隨身妥善保管貴重物品，並遵從現場執勤人員指揮，共同維護優質的觀展環境。

經典IP「小王子」明降臨碧潭地景藝術節，新店警方全面部署維持交通秩序與安全。圖／警方提供

經典IP「小王子」明降臨碧潭地景藝術節，新店警方全面部署維持交通秩序與安全。圖／警方提供

經典IP「小王子」明降臨碧潭地景藝術節，新店警方全面部署維持交通秩序與安全。圖／警方提供

經典IP「小王子」明降臨碧潭地景藝術節，新店警方全面部署維持交通秩序與安全。圖／警方提供